نقاط "البولكا" من أزياء إلى ماكياج "ديور"

"توفر السحر والأناقة، وتتميز بأنها عصرية دائماً".. هكذا كان المصمم الشهير كريستيان ديور يعرّف عن نقشة "البولكا" المنقطة Polka dots. وقد استلهم بيتر فيليبس المدير الإبداعي لماكياج Dior من هذه النقشة التي زينت بعض أزياء الدار لهذا الموسم، لطرحها في مجموعة ماكياج Milky Dots الخاصة بهذا الصيف.

مجموعة اختلطت فيها الألوان الرملية والظلال الحليبية مع التدرجات النابضة بالحيوية.

تعرفوا معنا على أبرز مستحضراتها فيما يلي:

- ملون الشفاه Dior Addict Milky Tint المتوفر بستة ألوان تنبض بالنضارة، يعتني بالشفاه ويمنحها النعومة والترطيب واللمعان في الوقت نفسه.

- بودرة الإشراق Diorskin Nude Air Glow Powder التي تؤمن الحصول على بشرة مشرقة بكل سهولة وتتوفر بأربعة ألوان. تعمل على تعزيز وتوحيد لون البشرة كما تعيد الإشراق إليها.

- البودرة الحرة Diorskin Nude Air Summer Glow Powder التي تتميز بألوانها الحسية اللامعة والمشرقة مع الألوان النحاسية لتعكس أشعة الشمس المشرقة، وتساعد فرشاة "الكابوكي" المرافقة لها على توزيع الضوء على بشرة الوجه، والأكتاف والرقبة.

- علبة ظلال 5Couleurs Polka Dots المتوفرة بنسختين محدودتي الإصدار تجمعان بين التدرجات الرملية والبرونزية مع الألوان الزاهية: علبة 5Couleurs Bain de Mer التي تتضمن التدرجات الزرقاء، ألوان الشعب المرجانية والتدرجات الوردية الأنيقة. أما علبة 5Couleurs Escapade التي تختلط فيها تدرجات البطيخي، والبرونزي، والوردي، والبيج.

- طلاء أظافر Dior Vernis بألوان صيفية منعشة ترافقها أداة للتنقيط تسمح بتزيين الأظافر بنقاط "البولكا" بكل سهولة.

- أحمر شفاه Dior Addict Lipstick بألوانه المشرقة: الفوشيا، والبيج، والوردي، والخوخي.

- ظلال العينين السائلة Dior Addict Fluid Shadow التي تتوفر بتدرجات الذهبي، والوردي، والبرونزي. وهي تضفي على الجفون لمعانا وبريقا في ثوانٍ.