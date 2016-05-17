هذا ما اختارته نجمات "كان" من أزياء زهير مراد

يُعتبر زهير مراد من المصممين المفضلين لدى النجمات العالميّات وتحديداً اللواتي يظهرن في مهرجان "كان" السينمائي. وقد رصدنا منذ انطلاقة المهرجان في 11 الجاري وحتى اليوم العديد من النجمات اللواتي اخترن أن تحمل أناقتهن على البساط الأحمر توقيع هذا المصمم اللبناني.

- تألّقت النجمة الإنكليزية ذات الأصول التايلاندية آريا هارغت بثوب من قماش الأورغنزا مطبّع بالأزهار الزهرية والخضراء من مجموعة الخياطة الراقية لربيع 2016.

- النجمة الصينية زو آن كسياو اختارت ثوباً من الدانتيل الأبيض مطرّز بـ"أبليك" من الأزهار المصنوعة من الـ"غيبور" من مجموعة الخياطة الراقية لربيع 2016.

- الممثلة الفرنسية فريديريك بيل اعتمدت ثوباً طويلاً باللون الأسود تزيّنه الورود الحمراء الكبيرة.

- النجمة شيريل فيرنانديز فيرسيني تألّقت في حفل Chopard بـ"جامبسوت" مخطط بالطول بألوان الأبيض والأسود والأحمر من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع 2016.

- العارضة الروسية داريا ستروكوس اختارت ثوباً باللون الرصاصي مطرّز بالفضي من مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2015-2016.

- العارضة الأميركية شانيل إيمان اختارت "جامبسوت" من الدانتيل الأسود مزيّن بالشراريب لتظهر به في إحدى الحفلات التي أقيمت على هامش المهرجان.

- الممثلة الفرنسية إيلسا زيلبرشتاين اختارت ثوباً طويلاً من الدانتيل الأبيض المطرّز بالأزهار الملوّنة من مجموعة ما قبل خريف 2016.

- العارضة والممثلة الأميركية أنجيلا ليندفال تألّقت بثوب من الـ"كريب" باللون الأحمر الداكن مطرّز بالكريستال من مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2016-2017.