أحذية وماكياج من "لوبوتان" لعروس هذا الصيف

اعتاد مصمم الأحذية الفرنسي الشهير كريستيان لوبوتان إطلاق مجموعة من الأحذية الخاصة بالعرائس في بداية فصل الصيف، وقد تميّزت مجموعته لهذا الموسم بالكعوب الرفيعة المرتفعة وبألوان الأبيض والعاجي والذهبي، وتمّ تصنيعها من الجلد الفاخر وتزينها بالكريستال والأحجار لتليق بإطلالة عروس هذا الصيف، كلاسيكية كانت أم مبتكرة.

وقد حرصت دار Louboutin على تنسيق أحذيتها مع مجموعة جديدة من طلاء الأظافر التي تناسب إطلالة العروس العصرية، وقد تنوّعت ألوانها بين الأبيض والبيج والرمادي والأحمر. كما ترافقت مع لونين من أحمر الشفاه تميّزت بألوان الزهري الهادئ والبيج المتوسّط.

تعرّفوا فيما يلي على ما قدّمته دار Louboutin من أحذية، وطلاء أظافر وأحمر شفاه لعروس هذا الموسم.