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أحذية وماكياج من "لوبوتان" لعروس هذا الصيف

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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اعتاد مصمم الأحذية الفرنسي الشهير كريستيان لوبوتان إطلاق مجموعة من الأحذية الخاصة بالعرائس في بداية فصل الصيف، وقد تميّزت مجموعته لهذا الموسم بالكعوب الرفيعة المرتفعة وبألوان الأبيض والعاجي والذهبي، وتمّ تصنيعها من الجلد الفاخر وتزينها بالكريستال والأحجار لتليق بإطلالة عروس هذا الصيف، كلاسيكية كانت أم مبتكرة.

وقد حرصت دار Louboutin على تنسيق أحذيتها مع مجموعة جديدة من طلاء الأظافر التي تناسب إطلالة العروس العصرية، وقد تنوّعت ألوانها بين الأبيض والبيج والرمادي والأحمر. كما ترافقت مع لونين من أحمر الشفاه تميّزت بألوان الزهري الهادئ والبيج المتوسّط.

تعرّفوا فيما يلي على ما قدّمته دار Louboutin من أحذية، وطلاء أظافر وأحمر شفاه لعروس هذا الموسم.

Christian Louboutin Salonu 120 Dentelle Sevillana Ivory Christian Louboutin Salonu 120 Dentelle Sevillana Ivory
Christian Louboutin Houla Hot 100 Patent White Christian Louboutin Houla Hot 100 Patent White
Christian Louboutin Guni Pump 120 Knot Patent Beige White Ivory Christian Louboutin Guni Pump 120 Knot Patent Beige White Ivory
Christian Louboutin Bat Bat 100 Nappa Sil Version Sahara Christian Louboutin Bat Bat 100 Nappa Sil Version Sahara
Alta Perla Nudes Alta Perla Nudes
La Favorita Nudes La Favorita Nudes
Miss Loubi Pops Miss Loubi Pops
Me Nude Nudes Me Nude Nudes
Sweet Charity Nudes Sweet Charity Nudes
Private Number Sheer Private Number Sheer
Just Nothing Matte Just Nothing Matte

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