عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

جميلات "كان" يتنافسن في سباق الأناقة

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
رابط مختصر

تتنافس جميلات العالم على لقب الأكثر أناقة خلال عروض الأفلام المشاركة في مهرجان "كان" السينمائي والحفلات التي تقام على هامش هذه المناسبة. وقد رصدنا خلال اليومين الأخيرين إطلالات لافتة بأناقتها وتميّزها ندعوكم لاكتشافها فيما يلي:

- تألّقت العارضة الأميركية كارلي كلوس بثوب طويل باللون الفضي حمل توقيع دار Louis Vuitton الفرنسية.

كارلي كلوس كارلي كلوس

- اختارت العارضة الروسية نتاشا بولي ثوباً عاري الكتفين مطبّعاً بالأزهار من Prada.

نتاشا بولي نتاشا بولي

- اعتمدت العارضة الدنماركية لارا ستون ثوباً باللون الأبيض تم تطريزه بالأزهار ويزينه حزام أسود وعقدة عند الخصر من Prada.

لارا ستون لارا ستون

- اختارت العارضة البريطانية لوتي موس ثوباً أسود طويلا مطرّزا بالأبيض من Balmain.

لوتي موس لوتي موس

- تألّقت النجمة الهندية سونام كابور بثوب أسود عاري الكتفين تميّز بتنورته المبتكرة وحمل توقيع Ralph&Russo.

سونام كابور سونام كابور

- اختارت العارضة كيندال جينير ثوباً قصيراً وفوقه معطف طويل متناسق من الدانتيل الذي تزيّن بالريش عند الكمّين حمل توقيع المصمم إيلي صعب.

كيندال جينير كيندال جينير

- تألّقت الممثلة الفرنسية فريديريك بيل بثوب تزيّنه أزهار حمراء كبيرة من توقيع Yannina Couture.

فريديريك بيل فريديريك بيل

- اختارت العارضة بترا نمكوفا ثوباً باللون الفضي الداكن من تصميم Safiyaa Koyone.

بترا نمكوفا بترا نمكوفا

- اعتمدت العارضة البرازيلية أدريانا ليما إطلالة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع Alessandra Rich.

أدريانا ليما أدريانا ليما

- تألّقت مدوّنة الموضة كريستينا بازان بثوب ذي أكمام طولة من Nicolas Jebran.

كريستينا بازان كريستينا بازان

- العارضة البرازيلية لوما غروتي اختارت ثوباً من الدانتيل المطرّز من Patricia Bonaldi.

لوما غروتي لوما غروتي

- الممثلة كارولينا بارسونز اختارت ثوباً عاري الكتفين باللون الكحلي تزيّنه الأزهار المصنوعة من القماش ويحمل توقيع دار Ralph&Russo.

كارولينا بارسونز كارولينا بارسونز

كلمات دالّة

#موضة, #أناقة, #فساتين, #أزياء, #نجمات, #مشاهير, #كان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر