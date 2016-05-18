جميلات "كان" يتنافسن في سباق الأناقة

تتنافس جميلات العالم على لقب الأكثر أناقة خلال عروض الأفلام المشاركة في مهرجان "كان" السينمائي والحفلات التي تقام على هامش هذه المناسبة. وقد رصدنا خلال اليومين الأخيرين إطلالات لافتة بأناقتها وتميّزها ندعوكم لاكتشافها فيما يلي:

- تألّقت العارضة الأميركية كارلي كلوس بثوب طويل باللون الفضي حمل توقيع دار Louis Vuitton الفرنسية.

- اختارت العارضة الروسية نتاشا بولي ثوباً عاري الكتفين مطبّعاً بالأزهار من Prada.

- اعتمدت العارضة الدنماركية لارا ستون ثوباً باللون الأبيض تم تطريزه بالأزهار ويزينه حزام أسود وعقدة عند الخصر من Prada.

- اختارت العارضة البريطانية لوتي موس ثوباً أسود طويلا مطرّزا بالأبيض من Balmain.

- تألّقت النجمة الهندية سونام كابور بثوب أسود عاري الكتفين تميّز بتنورته المبتكرة وحمل توقيع Ralph&Russo.

- اختارت العارضة كيندال جينير ثوباً قصيراً وفوقه معطف طويل متناسق من الدانتيل الذي تزيّن بالريش عند الكمّين حمل توقيع المصمم إيلي صعب.

- تألّقت الممثلة الفرنسية فريديريك بيل بثوب تزيّنه أزهار حمراء كبيرة من توقيع Yannina Couture.

- اختارت العارضة بترا نمكوفا ثوباً باللون الفضي الداكن من تصميم Safiyaa Koyone.

- اعتمدت العارضة البرازيلية أدريانا ليما إطلالة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع Alessandra Rich.

- تألّقت مدوّنة الموضة كريستينا بازان بثوب ذي أكمام طولة من Nicolas Jebran.

- العارضة البرازيلية لوما غروتي اختارت ثوباً من الدانتيل المطرّز من Patricia Bonaldi.

- الممثلة كارولينا بارسونز اختارت ثوباً عاري الكتفين باللون الكحلي تزيّنه الأزهار المصنوعة من القماش ويحمل توقيع دار Ralph&Russo.