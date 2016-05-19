للصيف ألوانه الجديدة من Terracotta2016

اشعري بالشمس أو#feelthesun هو الشعار الذي أطلقته مجموعة ماكياج Terracotta2016 المحدودة الإصدار من Guerlain، والتي تتضمّن مستحضرات تحضّر بشرتك للاستفادة من اللحظات الثمينة في الهواء الطلق أو لتقليد تأثيراتها.

المستحضر النجم في هذه المجموعة هو ثنائي البودرة المعزّزة للاسمرار Terracotta Pause dÉte Bronzing Powder Duo المشبع بعطر Terracotta المميّز. وهو سيجمع بين اللون 03 الأكثر مبيعاً من Terracotta واللون الأكثر رواجاً لهذا الصيف: اللون الزهري مع لمسات من الذهبي. يمكن مزجهما معاً لزيادة دفء لون البشرة وتحسين الإشراق أو تطبيقهما بشكل منفصل لتحقيق الكثافة المطلوبة.

أما النجم الثاني فهو مستحضر الماء المنعش والمعزّز للاستمرارTerracotta L’eau Halee التي تقوم تركيبتها بإضفاء الإشراق على البشرة ومنحها لوناً فريداً واسمراراً قابلاً للتعديل تبدو معه السحنة مرطّبة، مشرقة ومفعمة بتألّق ذهبيّ شفّاف.

وتختبئ بودرة My Terracotta داخل علبة حمراء لافتة من السيليكون تسهّل حملها في حقيبة اليد أو حقيبة الشاطئ استعداداً للمسات مصحّحة فوريّة. وهي تتكيّف مع كافة أنواع البشرات للحصول على نتيجة طبيعية لدى تطبيقها على شكل الرقم 3: من الجبين وصولاً إلى اسفل عظمتي الوجنتين، ثمّ من الجزء الخارجيّ للوجنتين باتجاه الذقن.

أما مستحضر Terracotta Sun Protect فيؤمن الحماية الضرورية من أشعّة الشمس ومن التلوث، كما أن تركيبته غنيّة بمركّب تحفيز الاسمرار وهو يتوفّر بعامل حماية 30SPF للبشرة الفاتحة والفاتحة جداً وبعامل حماية 15SPF للبشرة الأكثر اسمراراً.

ويتوفر أحمر شفاه Kiss Kiss بلونين جديدين معززين للتألق يكمّلان أناقة الإطلالة ونضارتها.