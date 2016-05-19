هذه الحقيبة المفضّلة لدى النجمات من "كوتش"

كشفت العلامة الأميركية الفاخرة Coach عن نسختها الجديدة من حقيبتها الأيقونية The Rogue، التي تعبّر بامتياز عن فلسفة الدار في مجال الأناقة.

وقد قال عنها ستيوارت فيفرز المدير الإبداعي لـCoach في هذا المجال: "تعبّر هذه الحقيبة بامتياز عن الإحساس بالحريّة والراحة الغاليين على قلب Coach." وهذا ما دفع العديد من النجمات العالميات إلى اعتمادها لمرافقة إطلالاتهن اليومية.

تتميّز المجموعة الجديدة من حقيبة The Rogue الخاصة بما قبل خريف 2016 بالمهارة والحرفيّة في التنفيذ، والبساطة في التصميم مع الحفاظ على الطابع الكلاسيكي الذي تدخل عليه اللمسات العصريّة والمبتكرة.

تتوفّر حقيبة The Rogue بقياسين: صغيرMini وكبير Maxi، وهي مصنوعة من جلود طبيعية ناعمة بألوان خريفية دافئة تتداخل بأناقة فيما بينها. تعرّفوا عليها فيما يلي واكتشفوا كيف نسّقتها النجمات مع إطلالاتهن.