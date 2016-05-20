كيف بدت النجمات بأزياء جورج حبيقة في "كان"؟

تهافتت نجمات مهرجان "كان" السينمائي على ارتداء أزياء تحمل توقيع المصممين اللبنانيين ومن بينهم المصمم جورج حبيقة الذي قدّم على البساط الأحمر إطلالات لافتة بأناقتها وبطابعها العصريّ، ندعوكم لاكتشافها فيما يلي:

- ظهرت العارضة الروسية تاتيانا دزياهيليفا في افتتاح الدورة ال69 للمهرجان بفستان أحمر طويل من التول تزيّن بالتطريزات التي اتخذت شكل أزهار، وبحزام جلديّ رفيع عند الخصر من مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2016-2017.

- اختارت الممثلة الهندية مليكا شيراوات إطلالتين من جورج حبيقة، وظهرت بالعرض الأول لفيلم Café Society بثوب عاري الكتفين باللون الأزرق الفاتح المطرّز بالذهبي. وقد تميّز بقصّة الحورية وبتدرّجه باللون الأزرق الفيروزي عند الأطراف من مجموعة الخياطة الراقية لخريف وشتاء 2015-2016. كما ظهرت شيراوات في العرض الأول لفيلم The BFG للمخرج ستيفن سبيلبرغ بثوب باللون الأزرق الفاتح يزيّنه حزام عند الخصر من مجموعة الخياطة الراقية لربيع وصيف2016.

- تألّقت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي في العرض الأول لفيلم Ma Loute بثوب طويل من الدانتيل الوردي المطرّز على العنق والكتفين يرافقه حزام رفيع عند الخصر من مجموعة الخياطة الراقية لخريف وشتاء2015-2016. كما ظهرت في حفل Women in Action بثوب طويل من التول باللون الأسود تزيّن بأبليك من الدانتيل وتطريزات على الكتفين من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف2016.

- ظهرت العارضة الروسية سفيلتانا خورشينكوفا في العرض الأول لفيلم The BFG بثوب عاري الكتفين باللون الأزرق الملكي من قماش الكريب يزيّنه حزام وعقدة عند الخصر من مجموعة الخياطة الراقية لخريف وشتاء2015-2016.

- تألّقت الممثلة البريطانية ميشا بارتون في العرض الأول لفيلم Loving بثوب من التول والكريب باللون الأسود تمّ تطريزه بالأزهار من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف2016.

- أطلّت العارضة التشيكية كارولينا كوركوفا في إحدى الحفلات التي أقيمت على هامش المهرجان بثوب مبتكر باللون الأسود من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2016.