ما هو الاسم الذي اختارته "كارتييه" لساعتها الجديدة؟

كشفت دار Cartier الفرنسية العريقة عن ساعتها الجديدة التي تحمل اسم Hypnose، وقد أرادت من خلالها تقديم التصميم البيضاوي الذي سبق أن اعتمدته في ساعاتها، ولكن بأسلوب ذكيّ يرتكز على التناقض في الألوان، ويعتمد على الخطوط العصريّة التي تشبه في شكلها دوّامة التنويم المغناطيسي.

تتوفر ساعة Hypnose من Cartier بتصاميم من الذهب الأبيض والوردي وبقياسين صغير وكبير، بعض تصاميمها مرصّعة بالكامل بالماس بحرفيّة عالية، فيما البعض الآخر يتميّز بميناء مصنوع من عرق اللؤلؤ تزيّنه أرقام رومانية كبيرة يحيط بها صفّان من الماس. أما سوارها فمصنوع من جلد التمساح الأسود الذي يلعب لعبة التناقض مع لمعان الذهب.