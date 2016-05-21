نجمات تواعدن مع الأناقة في حفل "أمفار"

كعادته يخصّص مهرجان "كان" السينمائي ليلة للأعمال الخيريّة من خلال حفل Amfar Gala الذي يهدف إلى جمع التبرّعات للوقاية من مرض الإيدز. وقد أقيم الحفل هذا العام في فندق Hotel du Cap وتضمّن مزاداً علنياً وإطلالات للنجمات كانت في منتهى الأناقة، ندعوكم لاكتشاف أجملها فيما يلي:

- اختارت الممثلة الأميركية أوما ثورمان ثوباً لافتاً باللون الوردي الصارخ حمل توقيع دار Schiaparelli.

- بقيت الممثلة الهندية سونام كابور وفيةً إلى دار Ralph&Russo التي ارتدت من توقيعها أكثر من مرة هذا الموسم، وقد ظهرت في حفل Amfar بثوب طويل باللون الرمادي الفاتح تزيّن بالتطريز الذهبي.

- تألّقت المغنية الأميركية كاتي بيري بثوب باللون الأحمر من Marchesa تزيّن بالأزهار النافرة.

- ظهرت العارضة الروسية بترا نمكوفا بثوب طويل باللون الوردي من مجموعة الخياطة الراقية لصيف 2016 للمصمم اللبناني جورج شقرا.

- تألّقت الممثلة الأميركية ميلا جوفوفيتش بثوب باللون الفضي حمل توقيع دار Elie Saab.

- اختارت العارضة التشيكية كارولينا كوركوفا ثوباً قصيراً عاري الكتفين منArmani Prive نسّقته مع حذاء فضي من Tamara Mellon ومجوهرات ماسيّة من Harry Winston.

- تألّقت العارضة الأميركية شانيل إيمان بثوب مصنوع من الشبك الفضي حمل توقيع دار Marchesa.

- اختارت الممثلة البريطانية هيلين ميرين ثوباً باللون الأسود غني بالتطريز من Temperley London.

- ظهرت العارضة الأميركية كارلي كلوس بثوب أسود عاري الكتفين حمل توقيع دار Marchesa.

- اختارت الممثلة الفرنسية إطلالتها من Chanel، وقد ظهرت بثوب طويل باللون الأسود تزيّنه تطريزات فضية وذهبيّة مبتكرة.

- تألّقت العارضة الألمانية توني غارن بثوب قصير مطرّز باللون الفضي من دار Elie Saab نسّقته مع صندل باللون الفضي من Giuseppe Zanotti.

- اختارت العارضة الهنغارية بربرا بالفن ثوباً عاري الكتفين باللون الأسود من Armani ومجوهرات من Mont Blanc.

- تألّقت العارضة البريطانية ليلي دونالدسون بثوب أحمر برّاق تزيّن بلمسات فضية من Miu Miu.

- اختارت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش ثوباً باللون الأبيض تزيّن بالتطريز من Chanel .

- تألّقت العارضة البرازيلية إيزابيل غولار بثوب طويل باللون الأبيض تزين بالكريستال من Zuhair Murad.

- اختارت الممثلة الصينية ليو وين ثوباً قصيراً باللون الأصفر الفاتح تزيّنه الأزهار النافرة من مجموعة Fendi لخريف وشتاء2016.