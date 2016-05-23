أزياء تخرج عن إطار الزمن من "رالف لورين"

كشفت دار Ralph Lauren الأميركية عن مجموعتها النسائية الجديدة التي تحمل اسم Ralph Lauren Icons Collection، والتي تم تصميمها وفق معايير الدقة والنوعية المعتمدة عادة في الأزياء الرجالية للدار.

تندرج هذه المجموعة تحت شعار "الموضة التي لا تزول"، كونها غير مرتبطة بموسم معين أو وقت محدد. وهي تتضمن جاكيتات "بلايزر"، بلوزات "بولو"، بنطلونات ضيقة من "الدنيم" أو الجلد وكنزات بألوان محايدة. كل ذلك إضافة إلى أكسسوارات Ralph Lauren الشهيرة التي تتضمّن الساعات، والأحذية والحقائب بما فيها حقيبة Ricky Bag الأيقونية الشهيرة.

يقول المصمم رالف لورين عن هذه المجموعة:" الأشياء التي أحبها لا ترتبط بوقت، أو بزمن، أو بموضة ولكنها تعبّر عن الثقة بالنفس والأسلوب الفريد الذي يحمل توقيعي. وقد أردت لهذه المجموعة أن تشكّل تعبيراً عن فلسفتي في مجال الموضة الخاصة بالأزياء النسائية".

الطابع الكلاسيكي الذي يظهر جلياً في الألوان المحايدة والقصّات يختلط مع الرؤيا العصرية التي تبعد الإطلالات عن النمطية والملل. تعرفوا فيما يلي على تصاميم هذه المجموعة التي أصبحت متوفرة في صالات عرض أزياء وأكسسوارات Ralph Lauren المتواجدة في الشرق الأوسط.