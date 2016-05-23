المجوهرات الفاخرة زيّنت إطلالات نجمات "كان"

لا تكتمل إطلالة النجمات على البساط الأحمر من دون مجوهرات فاخرة تحمل توقيع أشهر الدور العالمية. فيما يلي اخترنا لكم أجمل ما تزيّنت به النجمات من مجوهرات خلال فعاليات مهرجان "كان" السنمائي:

- نسّقت العارضة روزي هنتنغتون وايتلي ثوبها الأحمر مع مجوهرات تحمل توقيع Chanel: سوار وأقراط للأذنين من Signature Surpiquee وسوار Lion Venitien المصنوعة من الذهب الأبيض والماس.

- اختارت النجمة شارليز ثيرون عقداً من Cartier مرصعاً بالماس وأحجار الزمرد ترافقه أقراط ماسية للأذنين و3 خواتم مرصّعة بالماس والزمرد.

- تألّقت الممثلة الأسترالية بيللا هيثكوت بمجوهرات تحمل توقيع Messika مؤلفة من أقراط مبتكرة من مجموعة Diamants Celestes وسوار Swan Cuff من مجموعة Diamonds Feathers Collection وخاتم Toi&Moi من مجموعة الدار الخاصة.

- اختارت الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي قلادة Charleston المصنوعة من الذهب الأبيض والماس وحجر الأونيكس من مجموعة Chanel Fine jewelry.

- بدت النجمة كريستن ستيوارت متألّقة بأقراط للأذنين Messika Calypso ear cuff وخواتم Gloria Double Ring من مجموعة Messika 2016 Haute Jewelry Line.

- تألّقت النجمة جيسيكا شاستاين بعقد Extremely Piaget المصنوع من الذهب الأبيض والماس وخاتم Piaget sunny Side of Life.

- اختارت العارضة توني غارن أقراطاً ناعمة من الماس من Piaget تناسقت بامتياز مع ثوبها الفضي.

- تألّقت الممثلة الأسترالية ميليسا جورج بمجوهرات Piaget تألّفت من خاتم من مجموعة Sunny Side of Life وأقراط من مجموعة The Extremly Piaget High Jewellery Collections مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصّعة بالماس الأصفر.

-اختارت أمل كلوني أقراطاً من البلاتين والذهب الأبيض تزيّنت بحبّات المرجان، واللؤلؤ الطبيعي، والفيروز، والأونيكس والماس من مجموعة Cartier Etourdissant High Jewelry Collection.