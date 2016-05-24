بالفيديو: ماذا يجري داخل جناح "ديور" في "كان"؟

منذ 10 سنوات وحتى اليوم يستقبل جناح DIOR في فندق Majestic الشهير النجوم والمشاهير خلال مهرجان "كان" السينمائي في موعد مع الأناقة والجمال.

وفي أجواء مثاليّة تتزيّن بألوان Dior وتطلّ على القصر الذي تجري فيه فعاليات المهرجان، يجتمع أخصائيو تجميل موهوبون ومعروفون عالمياً فضلاً عن فريق من أخصائيي التجميل المحترفين من Dior لتقديم إطلالات ماكياج خاصة للنجوم. ويتيح صالون Nail Bar للنجمات فرصة مثالية للعناية بالأظافر باستخدام مجموعة Dior Vernis.

وقد سبق أن استقبلت هذه المساحة نجمات عالميّات أمثال: شارليز ثيرون، نتالي بورتمن، إيما ستون، ميلاني لوران، إيفا هيرزيغوفا...رافقونا من خلال هذا الفيديو إلى داخل جناح Dior حيث يتمّ الاهتمام بإطلالات النجمات قبل مرورهن على البساط الأحمر لواحد من أشهر المهرجانات السينمائية العالمية.