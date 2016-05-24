جواهر ملكية تختبئ في عطور "بولغاري"

تستشرف دار Bulgari عظمة العطور الشرقية من خلال مجموعة الجواهر الملكيّة Le Gemme Imperiale التي تأتي تكريماً لأحجار الشرق الأقصى الكريمة.

وتمتزج السمات الملوكيّة للإمبراطورية الصينية مع روحانية صانع المجوهرات الإيطالي للخروج بمجموعة مبتكرة من 3 عطور زهريّة مستوحاة من حجر اليشم (الجاد) النفيس:

- عطر Splendia المستوحى من حجر اليشم الأخضر، رمز الحياة والجاذبية، والذي يحتلّ المكانة الأبرز بين كلّ أنواعه الأخرى. وهو عطر فاخر مستخلص من رحيق الزهور الشرقية يفوح منه عبير زهرة الماغنوليا الذي يتناغم مع نفحات النرجس. وتجتمع فيه القوة والنقاء بفضل زهور الزنبق وخلاصة العود، فيما تضفي عليه خلاصة طحلب البلوّط إحساساً طاغياً بالثراء.

- عطر Irina المستوحى من حجر اليشم الأبيض رمز النقاء، والكمال الأنثويّ والصداقة الحقيقية. اسمه ذو الأصول الإغريقية يعبّر عن السلام ويشكّل تكريماً للأنثى التي تتمتع بأسمى مظاهر الأناقة والأنوثة، والتي ينبعث جمالها واتزانها من الداخل.

يتميّز ماء العطر الزهري-الشرقي هذا بنفحات المسك الزهري الذي يختلط برقّة زهرة المغنوليا وبالزهور البيضاء. كما تتفتّح فيه نفحات أزهار البرتقال، وزهرة الفوانيا، وبتلات الياسمين فيما يضفي عليه زيت خشب الصندل لمسة من الأصالة الراقية.

- عطر Desiria المستوحى من حجر اليشم الأرجواني النابض بالحيوية، والذي يحتفي بالأجواء الرومانسية. أريجه النضر يجسّد عبق حديقة صينية تفوح منها نفحات أزهار المغنوليا التي تختلط برومانسية وجاذبيّة المسك الرومي.

قوارير هذه المجموعة الفاخرة من العطور تأتي متألّقة بفخامة لون الأبنوس الأسود لتشكّل تبايناً لونياً مع ألوان حجر اليشم، فيما يتزيّن القسم العلويّ المزخرف من كلّ قنينة بحلقات ذهبيّة مفور عليها اسم Bulgari العريق.

إن مجموعة Le Gemme Imperiale استطاعت أن تزاوج بين عالمي آسيا وأوروبا بينما هي تقتفي أثر "طريق الجواهر" لتدخل تاريخ العطور بأرقى درجات الترف والفخامة.