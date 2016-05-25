أزياء خاصة بالرحلات من "بوتيغا فينيتا"

أطلقت دار Bottega Veneta الإيطالية الفاخرة مجموعتها الجديدة من الأزياء الخاصة بالرحلات لعام 2017، وقد جاءت امتداداً لرؤيتها الإبداعية التي صبغت تصاميمها الخاصة بخريف وشتاء 2016.

تميّزت المجموعة بألوانها المريحة التي تراوحت بين التدرجات الكلاسيكية الداكنة والألوان الفاتحة المشرقة، إضافة إلى التدرجات الترابية الباهتة. وقد تمّ تنفيذها بنوعين من الأقمشة: لامعة ومطفيّة.

تنوّعت الأقمشة اللامعة بين جلد الخروف اللامع المجعّد، الأقمشة المطرية شديدة اللمعان، القطن المعالج بالشمع، قطن الساتان، والمخمل المعالج بطريقة زخرفية. وقد اشتملت الأقمشة المطفية على القطن، المخمل، جلد الغزال المطلي، الكريب المضغوط، الصوف المنسوج مع التويد، الجبردين والجرسيه... وتزخر التشكيلة بالطبعات المرصوفة إلى جانب بعضها بعضا، في حين يتألق قماش الترتر ذو التكوينات المربعة لابتكار جو من التطريزات الأنيقة.

وقد تضمّنت المجموعة تصاميم أنيقة تمّت حياكتها بأسلوب متقن خالٍ من اللمسة الرياضية، وزخرت بالمعاطف الملوّنة التي أضفت لمسة من الترف على الإطلالات. وقد ترافقت الأزياء مع حقائب يد ملونة ومشغولة بإتقان من مواد كامدة ولامعة مثل جلد العجل وجلد ثعبان الماء، أضفى عليها التطريز والزينة المعدنية تأثيرات بصرية رائعة.

أما الأحذية، فقد تم تصنيعها بأفخر أنواع الجلود وتزيّنت بحزام بلون متباين. وهي توفّرت بخيارات متعددة الأحجام والتدرّجات اللونية، ما أضفى عليها لمسة غرافيكية عصريّة. كما تزيّنت العارضات بمجموعة متنوّعة من الأساور المصنوعة من الفضّة والمينا. تعرّفوا على أجمل إطلالات مجموعة Bottega Veneta Resort2017فيما يلي.