ماكياج مشبع بأشعة الشمس من "كلارنس"

لتلبية رغبتك في الحصول على مستحضرات تجميل ذات ألوان باعثة على البهجة هذا الموسم، تقدّم لك Clarins مجموعة ماكياج Sunkissed لصيف 2016 التي تتميّز بمكوّناتها المشبعة بأشعة الشمس، والتي تمنحك إطلالة رائعة تدوم.

ندعوك للتعرّف عليها فيما يلي:

- ظلال Ombre Waterproof ذات الإصدار المحدود والمقاومة للماء. تتميّز بقوامها الكريمي، ألوانها اللامعة وتركيبتها المناسبة لجلد الجفن الشديد الحساسية.

- بودرة Bronzing&Blush Compact التي تأتي بدرجتي لون غير لامعتين هما البيج المائل إلى النحاسي والبيج المائل إلى الرمادي، إلى جانب اللون الذهبي الذي يجعل البشرة أكثر إشراقاً، واللون الشمشي الذي يمنح السحنة السمراء إطلالة رائعة.

- ماسكارا Truly Waterproof Mascara السوداء والمقاومة للماء. تغطّي الرموش بالكامل وتحافظ على ثباتها لمدة 12 ساعة.

- زيت الشفاه Lip Comfort Oil الذي يمنح الشفاه لمعاناً وراحة فائقة، وهو يتوفّر بصيغ ثلاثة: العسل، توت العلّيق والتوت الأحمر. ويتزوّد بفرشاة ناعمة تساعد على وضع كمية مناسبة منه على الشفاه بسهولة فائقة.

- ماسكارا Double Fix التي تكوّن طبقة على الرموش والحاجبين لتبرز جمالهما. وهي مقاومة للماء وتمنح رموشاً طبيعية أكثر التواء وكثافة كما أنها تظلّ ثابتة لفترة طويلة.

- مستحضرFix Makeup الذي يترك طبقة رقيقة على الوجه للحفاظ على ثبات الماكياج كما يقدّم عناية ترطيبية للبشرة ويعمل كدرع واقية بفضل خصائص الخلاصات النباتية التي يتكوّن منها.