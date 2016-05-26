أزياء لكل الأوقات من "أوسكار دي لارينتا"

مرة جديدة نجح بيتر كوبينغ المدير الإبداعي لدى Oscar de la Renta في الحفاظ على إرث هذه الدار العريقة وترجمة فلسفتها في مجال الأناقة من خلال مجموعة خاصة بالرحلات تضمّنت إطلالات وفية لروحيّتها لا تخلو من الطابع العصري المريح.

الأزهار شكّلت القاسم المشترك بين معظم تصاميم هذه المجموعة التي غلب عليها الطابع الصيفي المرح. وقد رأيناها تتخذ شكل طبعات، أو تطريزات، أو حتى أشكال نافرة ثلاثيّة الأبعاد زيّنت الأثواب الطويلة الخاصة بالمناسبات.

الفستان شكّل القطعة الأساسية في هذه المجموعة، وقد اتخذ شكلاً منتفخاً في بعض الإطلالات ومنسدلاً في إطلالات أخرى. كما تلوّنت فساتين السهرة بأناقة الأسود وبالألوان المشرقة وتزيّنت بالتطريز المبتكر.

تضمّنت مجموعة Oscar de La Renta Resort2017إطلالات لكل الأوقات: أزياء مريحة خاصة بالأوقات الصباحية، أثواب كوكتيل أنيقة وأثواب سهرة طويلة تختصر مفهوم Oscar de La Renta للأناقة الراقية. وقد لفتنا في هذه المجموعة التزاوج المبتكر بين أقمشة التويد والصوف، الدانتيل والريش، القطن والحرير، الدانتيل والحرير المطبّع كما لفتتنا الأكسسوارات التي تزيّنت بالأحجار والأزهار متناسقة بشكل لافت مع الإطلالات. تعرّفوا على أبرز تصاميم Oscar de La Renta الخاصة برحلات 2017 فيما يلي: