ريهانا تصمم مجموعة نظارات شمسية لدار "ديور"

فيما لا يزال البحث جاريا عن مدير إبداعي جديد لدار Dior بعد تخلّي مديرها السابق راف سيمونز عن مهامه، قامت النجمة العالمية ريهانا بالتعاون مع الدار بتصميم مجموعة من النظارات الشمسية ذات الطابع المستقبلي.

تحمل هذه المجموعة اسم Rihanna، وهي تندرج ضمن التعاون بين النجمة العالمية ودار الأناقة الفرنسية، كونها واحدة من سفيراتها في مجال الموضة.

من المنتظر أن يتم عرض هذه النظارات للبيع بشكل حصري في محلات Dior بدءاً من شهر يونيو المقبل، وقد نشرت ريهانا صوراً لنفسها وهي ترتدي هذه النظارات على صفحتها الخاصة في موقع "إنستغرام".

تتوفر نظارات Rihanna بتصميم موحّد وستة ألوان مختلفة هي: الفضي، الوردي، الأزرق، الأخضر، الأحمر وبيلغ سعرها حوال 840 دولاراً، إضاقة إلى إصدار مغطى بقشرة من الذهب عيار 24 قيراطا يبلغ سعره حوالي 1950 دولاراً.

وقد كشفت ريهانا أنها أمضت يوماً كاملاً مع فريق تصميم النظارات في مشاغل Dior، حيث اطلعت على أرشيف العلامة في هذا المجال واكتشفت المواد العصرية التي يمكن الاستعانة بها لتصميم نظارات تحمل اسمها. ثم نفّذت عدة رسومات قبل أن تصل إلى التصميم الذي بدت راضية عنه وشاركت في تنسيق الألوان والمواد التي تكوّنت منها هذه النظارات. تعرّفوا على تصاميم هذه النظارات التي تجمع بين عراقة دار Dior والطابع العصري المعروفة به نجمة البوب ريهانا.