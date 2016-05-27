للفرح أسرار وأزياء من حنا توما

في إطار أسبوع الموضة الفرنسية للأزياء الجاهزة، قدّم المصمم اللبناني حنا توما مجموعته من الأزياء الفاخرة لمناسبات هذا الصيف. "أسرار لفرح" حزمها توما في باقة من الألوان الربيعية ونمّق بها مجموعته الأخيرة من الفساتين التي زاوج فيها بين الفن فكرةً وصورة من جهة، والبعد العصري لتصميم الأزياء الراقية من جهة أخرى.

وقد جسّد حنا توما سحر الألوان من خلال مجموعة من التدرجات المشرقة استندت إلى أربعة ألوان أساسية، هي: الأبيض، والأسود، والزهري بتدرجاته المختلفة بالإضافة إلى لوني الأزرق والأحمر.

التطريز شكّل عنصراً لافتاً في معظم الإطلالات، وقد تمّ استعماله بطريقة ناعمة وذكيّة، وتوزّع حول القبّة والخصر. كما ظهرت الورود المرسومة يدوياً التي تمّ توزيعها على الأثواب وفق قاعدة التوزيع الفنّي اللافت.

تضمّنت هذه المجموعة أثواب كوكتيل قصيرة وأثوابا طويلة للسهرات والأعراس استطاع من خلالها المصمم أن ينقل "الهوت كوتور" إلى عروض الأزياء الجاهزة مستعيناً بالقصات الأنثوية والرسومات الهندسية التي أضفت لمسة عصرية على الإطلالات. تعرّفوا معنا فيما يلي على أجمل تصاميم حنا توما لمناسبات هذا الموسم.