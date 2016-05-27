5 استراتيجيات فعالة للعناية ببشرتك في الصيف

الصيف ليس لطيفاً دائماً على البشرة، فأنت تتعرقين أكثر، وبشرتك تصبح لامعة، وهناك دائماً احتمال احتراق الأنف بالشمس وتورد الخدين إذا نسيت وضع واقي الشمس.

لفهم كيفية الحفاظ على صفاء ونعومة البشرة خلال هذه الفترة بأفضل الأساليب المتوفرة ندعوك للاطلاع على الاستراتيجيات التالية:

1 - بدّلي روتين العناية

إن الجلد ينتج كمية أكبر من الإفرازات الدهنية في الصيف، لذا فإن تغيير روتين تنظيف البشرة يساعدك في الحفاظ على نضارتها. إذا كنت تستخدمين منظف كريمي في الأشهر الباردة، فكري باختيار جل لمعالجة مشكلة الإفرازات الزائدة. وعلى الرغم من أنك قد تشعرين أنك بحاجة للمزيد من التنظيف خلال أشهر الصيف، ننصحك بعدم المبالغة بذلك. كما أن ترطيب البشرة في الصيف مهم داخلياً وخارجياً. اشربي الكثير من الماء واستمري بترطيب البشرة حتى لو كانت بشرتك لامعة. إذا كان الكريم المرطب الذي تستخدمينه خلال الشتاء ثقيل جداً لأشهر الصيف، غيّري إلى شيء أخف ولكن لا تتركي الكريم المرطب تماماً.

2 - كوني منتعشة رغم الحر

استعيني بالمستحضرات الملطفة في الصيف لكي تشعري بالانتعاش، طالما أنك تتجنبين أي شيء يحتوي على الكحول (الذي قد يجفف البشرة). بدلاً من ذلك اختاري بخاخا يحتوي على نباتات مهدئة كالصبار، وماء الورد والأعشاب. رشيه على البشرة النظيفة أو فوق الماكياج لإنعاش بشرتك طوال النهار.

3 - دافعي عن بشرتك

إلى جانب تغيير مستحضرات العناية إلى منتجات أخف وإنعاش بشرتك بالملطف، نقترح عليك استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مضادات أكسدة فعالة مثل فيتاميني C و E والشاي الأخضر والأنزيم Q10. فهذه تدعم الدفاعات الطبيعية للجلد أمام الاعتداءات البيئية، مثل التعرض المفرط للشمس والتلوث، التي قد تؤدي إلى عدم تساوي لون البشرة وظهور الخطوط الرقيقة وعلامات الشيخوخة الأخرى في وقت مبكر.

4 - حافظي على صفاء البشرة

إذا كنت تعانين من ظهور البثور في الصيف، لست وحدك في ذلك. وفي حين أن التعرض للشمس سيزيل في البداية البثور، إلا أن البثور ستصبح أسوأ مع استمرار التعرض للشمس. تقول هيوز: "خلال النهار، تتعرض البشرة لهجوم مستمر من الأشعة فوق البنفسجية والتلوث والنظام الغذائي السيئ والتوتر". وهذا يجعل البثور أسوأ. وتضيف قائلة: "من الضروري أن تشبعي بشرتك في الصباح بالمغذيات التي تحتاجها من أجل أن تدافع عن نفسها بفعالية". في المساء، تحدث عملية تجدد البشرة وإزالة السموم، لذا من المهم بنفس القدر أن ننظفها بشكل صحيح وجيد وأيضاً نغذيها بالمغذيات المفيدة قبل النوم لكي تجدد نفسها وتخلص نفسها من السموم، ما يقلل البثور.

5 - تبنّي النصائح الذكية للعناية بالبشرة

بعض النصائح ضرورية لتبدو بشرتك رائعة:

- اعتني ببشرتك في الصباح والمساء (هذا يعني أن لا تنامي قبل إزالة الماكياج).

- كوني ذكية عند التعامل مع الشمس وضعي الواقي الشمسي كل يوم- بغض النظر عن الطقس.

- اختاري المنتجات التي تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والنباتات التي تدعم وظائف الجلد.

- تخلصي من المنتجات التي تحتوي على مهيجات أو سموم معروفة والتي قد تؤدي إلى تدهور صحة الجلد. عادة، كلما قلت المكونات في المنتج كان ذلك أفضل.

- رطبي بشرتك من الداخل للخارج بشرب الماء وبمرطب موضعي جيد.

- لا تخافي من تغيير نظام العناية ببشرتك لمعالجة احتياجات بشرتك الحالية. التعديلات الصغيرة قد تحسن بشكل كبير نظامك لتحقيق أفضل النتائج.