أجمل أزياء رحلات 2017 تحمل توقيع "فندي"

طبعة الأمواج التي شهدنا ظهورها في مجموعة أزياء Fendi للخريف المقبل غزت أيضاً مجموعة الدار الخاصة برحلات 2017، وقد زيّنت الأزياء، والحقائب وحتى الأحذية.

تضمّنت مجموعة Fendi Resort2017 حوالي 35 إطلالة جمعت بين المهارة الحرفيّة من جهة والتطوّر التكنولوجي من جهة أخرى. ولكن الأمواج لم تكن الرسمة الوحيدة التي زيّنت أزياء Fendi الخاصة بالرحلات، فقد حرص كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي في الدار على استعمال المربعات الحمراء والبيضاء ذات الطابع الأميركي التقليدي وخلطها مع الأزهار البيضاء اليابانية الطراز مما أضفى على الإطلالات لمسات من الحيوية والمرح. أما في القسم الأخير من المجموعة فتزيّنت الإطلالات السوداء والأكسسوارات برسومات الأزهار الملوّنة.

التنانير الواسعة والطويلة تكرّر ظهورها في أكثر من إطلالة وقد ترافقت مع جاكيتات من الجلد ومشالح من الفرو، أو مع بلوزات عارية الكتفين وبكتف واحدة. وقد لفتنا ظهور عدة تصاميم لأثواب قصيرة ومتوسطة الطول، أما المعاطف فقد تجلّت فيها كل مهارة وأناقة دار Fendi وكان أبرزها معطف من فرو المنك الأسود المقصوص على شكل مربعات والمزيّن بالفرو الملوّن على شكل أزهار وفراشات.

وقد استعان لاغرفيلد هذه المرة بأقمشة سمحت له تأمين الانسيابية المطلوبة، ومنها الشيفون والكريب الصيني، والتي لعبت لعبة التناقض مع الخامات الأكثر قساوة ومنها الجلد والفرو. أما بالنسبة لألوان فقد تنوّعت بين الأحمر، والأبيض، والأسود، والكاكي، والأصفر بالإضافة إلى تدرجات الأزرق المتنوعة. تعرّفوا على أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: