مهرجان أزياء للمحجبات في ‫‏جاكرتا بمناسبة قرب رمضان

في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، انطلقت فعاليات مهرجان أزياء المحجبات الذي شاركت فيه كبرى بيوت أزياء المحجبات، والتي حرصت على عرض أحدث مجموعاتها على منصة العرض الخاصة بالمهرجان.

وبصبغة عصرية استقطبت جاكارتا عشاق الموضة من خلال المهرجان الذي شهد مشاركة أكثر من 250 مصمماً من أشهر بيوت أزياء المحجبات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وتنوعت الأزياء بين ما هو كلاسيكي وعصري، حيث غلبت لفات الحجاب التي تجددت شكلها لتواكب وبكل انسيابية العديد من الموديلات المعروضة بأقمشتها المتنوعة بين الشيفون والساتان والدانتيل والأقمشة اللامعة لتضيفها سحرا وجاذبية.

وما بين التصاميم الجديدة والغربية، تنوعت العروض حيث اختار المصممون المشاركون موديلات عملية لم تخلُ من الأناقة والفخامة لإتاحة المزيد من الخيارات أمام المرأة المحجبة.

واستقطب المهرجان العديد من المصممين من ماليزيا وتركيا وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش، في إطار مجلس الأزياء والتصميم الإسلامي، سعيا لأن لتكون جاكرتا عاصمة لأزياء المحجبات بحلول العام 2019، في الوقت الذي تعتبر فيه إندونيسيا حاليا خامس أكبر سوق لأزياء المحجبات، بعد تركيا والإمارات ونيجيريا والسعودية.