باريس تنتقل إلى ريو مع "لويس فويتون"

قدّمت دار Louis Vuitton الفرنسية الفاخرة مجموعة أزيائها الخاصة بالرحلات لعام 2017 في مدينة ريو دي جينيرو وتحديداً في متحف Niteroi Contemporary Art Museum الخاص بالفن المعاصر والذي يشكّل تحفة هندسيّة عالمية.

حضر العرض أكثر من 500 شخص من بينهم وجوه فنية عالمية أمثال الممثلة الفرنسية المخضرمة كاترين دونوف، الممثلة والمغنية الأميركية زندايا، مغني الراب الأميركي جايدن سميث والممثلة السويدية أليشا فيكندر. فيما جلست العارضة البرازيلية الشهيرة أليسندرا أمبروزيو بين الحضور وتولّت مهمة البث المباشر لمجريات العرض على الصفحة الرسمية للعلامة على موقع "سنابشات" الشهير.

مجموعة رياضية بامتياز قدّمها المدير الإبداعي للدار نيكولا غيسكيار تضمّنت حوالى 60 إطلالة قال عنها النقّاد إنها تليق بالشابات من جيل النجمة زندايا أكثر مما تليق بجيل كاترين دونوف. وقد قال غيسكيار في هذا المجال: "حاولت أن أنقل معي بعضاً من باريس إلى ريو...وأظن أن ما يحدد عصرنا هو أن النساء يرغبن بإطلالات راقية ورياضية-كاجوال في الوقت نفسه، وقد حاولت تلبية رغباتهن في هذا المجال."

بدلات الغطس شكّلت مصدر الوحي الأساسي لبعض الإطلالات التي ارتكزت على أزياء تلتصق بالجسم وتختلط فيها الألوان بأسلوب رياضي. فيما بدت بعض "الشورتات"، التي تزيّنت بطبعة المونوغرام الشهيرة، كما لو أنها مستوحاة من أزياء لاعبي كرة السلة.

الجلد من الخامات التي تكرّر استعمالها في هذه المجموعة، وقد اتخذ شكل فساتين قصيرة، جاكيتات طويلة، "توبات" مزيّنة بالمسامير وتنانير مع جاكيتات قصيرة. كما استعمل لإضافة لمسات دافئة وأنيقة على القماش في بعض الإطلالات. وقد لفتتنا الإطلالات المعقّدة من حيث التصميم خاصة في القسم الأول من المجموعة والتي تطلّب تنفيذها مهارة وحرفيّة عالية.

الطابع العصري المبتكر لم يغب عن أكسسوارات Louis Vuitton Resort2017، إذ بدت الأحذية مريحة للغاية وتتناسب مع الطابع الرياضي للإطلالات أما الحقائب فتنوّعت بتصاميمها وقد لفتنا منها حقيبة Twist التي تزيّنت بالألوان المشرقة والحقائب التي اتخذت شكل راديو قديم. وقد ترافقت بعض الأزياء مع حقائب ظهر وأخرى مع حقيبة Petite Malle الشهيرة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Louis Vuitton لرحلات 2017 فيما يلي.