"بوبي براون" تختار ألوان ماليبو لماكياج هذا الصيف

بوحي من جمال شواطئ "ماليبو" الطبيعية في كاليفورنيا، قدّمت خبيرة الماكياج الأميركية بوبي براون مجموعتها الجديدة لهذا الصيف Malibu Nudes Collection.

وهي احتفال بالألوان الطبيعية لهذا الموسم وتشتمل على تدرجات كلاسيكية من ألوان Bobbi Brown الطبيعية الخاصة بماكياج العينين بالإضافة إلى ألوان جريئة ومشرقة للشفاه والخدود.

تقول بوبي: "بالنسبة لي، الماكياج الطبيعي يعني اللون الذي يناسب لون بشرتك ويبدو طبيعياً تماماً". وهي تترجم فلسفتها هذه من خلال المستحضرات التي تتضمنها مجموعة Malibu Nudes Collection:

- لوحة ظلال العينين Nude on Nude Eye Palette التي تعود من جديد من أرشيف Bobbi Brown. وهي مستوحاة من الألوان الطبيعية في وجه المرأة وتشتمل على 5ألوان تستعمل لوحدها للحصول على مظهر رقيق وبسيط أو مع الأيلاينر لمظهر دراماتيكي.

- لوحة ظلال الخدين Blush Duos المستوحاة من حمرة الخدود الطبيعية بعد يوم من الاستجمام تحت أشعة شمس "ماليبو". وهي تتوفر بأربعة صيغ ثنائية لإضاءة الخدين بتوهّج صحيّ. انثري اللون الأنعم من البلاش على الخدين وأتبعيه بلمسة من اللون الأكثر إشراقاً على تفاحتيّ الخدين فقط.

- أقلام Art Sticks لاستكمال مظهر "ماليبو" المنتعش. وتتألّف من 6 ألوان من التدرجات الحيادية الكلاسيكية إلى المشرقة الجريئة. وتتميّز بتركيبتها المرطّبة التي تنساب بسلاسة على الشفاه لتمنحها لمسة نهائية كريمية تدوم طويلاً.



