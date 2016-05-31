هذه الجميلة هي وجه "ديور" الجديد

اختارت Dior العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيللا لتكون نجمة السلسلة الإلكترونية الجديدة الخاصة بماركة Dior Make-up.

وتشكل مشاركة بيللا في عرض مجموعة Cruise لسنة 2017 الانطلاقة الرسمية لها في عالم Dior.

وقد انتهزت الدار الفرنسية العريقة هذه الفرصة الذهبية لإعلانها بيللا حديد مندوبة لماركة Dior Make-up، وسوف يتم كشف النقاب قريباً عن شريط فيديو تم تصويره وراء الكواليس مع بيتر فيليبس مدير التصوير الفني لماركة Dior Make-up.

ويشكل هذا الفيديو الخطوة الأولى لمجموعة من الفيديوهات التي سيتم نشرها على شبكة الإنترنت تحت عنوان Dior Makeup Live with Bella Hadid وسيصدر بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2016.

والجدير ذكره أن بيللا حديد هي عارضة أزياء محترفة، وهي الشقيقة الصغيرة للعارضة الشهيرة جيجي حديد.