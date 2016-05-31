هل تتناولون ما يكفي من أطعمة الجمال؟

إن تناول أطعمة الجمال قد يحسّن بشكل كبير من مظهر الجلد، والشعر، والأظافر، والعينين.

ويمكن للنظام الغذائي الغني بالمركبات النباتية أن يحفّز تجديد الحمض النووي وزيادة إنتاج الكولاجين وتقليل الالتهابات وتحسين تدفّق الدم. ولا يساعد هذا فقط في الحفاظ على الصحة، ولكنه يجعلنا نبدو أصغر من سننا لفترة أطول، وأكثر إشراقاً وجمالاً.

تعرّفوا فيما يلي على أفضل أغذية الجمال واحرصوا على إدراجها بشكل يومي في نظامكم الغذائي:

- التوت: هذه الكرات الصغيرة الزرقاء هي أحد أقوى الأطعمة الطبيعية المكافحة للشيخوخة، كونها تساهم في الحفاظ على مرونة الجلد وتقوّي اللثّة وتسهم في صحة العينين.

- الجوز البرازيلي: يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية وعلى الحدّ من الجفاف.

- الفراولة: تساعد على حماية هياكل الكولاجين في الجلد. الكولاجين هو ما يحافظ على مرونة البشرة. وتتشكّل التجاعيد حين تبدأ مستويات الكولاجين بالانخفاض.

- سمك السلمون: يؤمن الحصول على بشرة ناعمة وخالية من البقع الجافة التي تسبّب الحكّة.

- الأفوكادو: يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على تكوين الدم، وهو ضروري لتجدد الخلايا في الجسم بشكل عام وفي البشرة بشكل خاص.

- الآكاي: يعتبر ملك التوت. يحتوي على مضادات أكسدة أكثر بنسبة 50% من الرمان، وضعف المضادات الموجودة في التوت. ويحتوي أيضاً على أحماض أوميغا 6 و9 وعلى الألياف والكالسيوم والفيتامينات مما يساهم في الحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

- المشمش: غني جداً بالألياف والمركبات الكيميائية النباتية مثل البيتا كاروتين والليكوبين. ويحتوي أيضاً على فيتامينات A و C والكالسيوم وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم، مما يجعله مفيداً جداً للبشرة.

- البروكلي: غني جداً أيضاً بالألياف وفيتامين C وحمض الفوليك، وكذلك بمركب "السولفورافان" sulforaphane. يحمي خلايا الجسم من الإصابات ويساعد على تجديد البشرة.

- الفاصوليا: مليئة بالمركبات الكيميائية النباتية والألياف وحمض الفوليك والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم. وتساعد على استقرار نسبة السكر في الدم وتخفيض الكوليسترول.

- الكشمش الأسود: مصدر رائع لفيتامين C ومضادات الأكسدة. يحتوي أيضاً على كميات كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم.

- الجزر: يحتوي على الكثير من البيتا كاروتين، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي البشرة من مخاطر الشيخوخة المبكرة.

- الخضراوات الصليبية: مثل الملفوف والبروكلي والكرنب والقرنبيط وبراعم بروكسل.

وتطلق هذه الخضراوات مركباً يسمّى بالـ"غلوكوسينولات" glucosinolates وأنزيم يسمى "ميروسيناز" myrosinase عند مضغها، وهي معروفة بخصائصها المقاومة للسرطان والمجددة لشباب البشرة.

- التوت البري: يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C وفيتامينات B وفيتامين E والألياف والكالسيوم والحديد والماغنيسيوم وحمض الليمون.

- الخيار: مصدر رائع للفيتامينات والمعادن الأساسية الضرورية لزيادة إنتاج الكولاجين.

- الخضراوات الورقية الخضراء: مثل السبانخ واللفت والخس الداكن المليئة بالفيتامينات والمعادن مثل البيتا كاروتين وفيتامين C وحمض الفوليك والحديد والماغنيسيوم والمركبات الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة المفيدة جداً لصحة ونضارة البشرة.

- السمك: يحتوي على الكثير من فيتامينات A وB1 وB12وB6، ويحتوي أيضاً على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعتبر مفيدة جداً للبشرة وللقلب والدماغ.

- الكتان وبذور العنب والجوز والأعشاب البحرية والسبيرولينا والجرجير: غنية جداً بالزنك الذي يعتبر ضرورياً لصحة البشرة. بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أنها تساعد على إزالة حب الشباب.

- زيت بذور العنب: يحتوي على عناصر نزرة من السيلينيوم والزنك والنحاس والحديد. وهو أيضاً مصدر نادر لمادة "اوليغوميريك بروسيانيدين"oligomeric procyanidine، التي من المعروف أنها تحسّن مرونة البشرة.

- العسل: بديل غذائي غني عن السكر المكرّر، يحدّ من تأثير السكر المكرر الذي يسهم في شيخوخة البشرة وغيرها من أعضاء الجسم.

- الآس: من المعروف أنه يبطئ عملية شيخوخة الجلد، ويتم استخدامه كعلاج شعبي منذ قرون.

- الشوفان: يحتوي على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان والكربوهيدرات المعقدة. مصدر رائع للحديد والمنغنيز والفوسفور والكالسيوم وفيتامينات B وE والسيليكون. السيليكون ضروري جداً لصحة البشرة عن طريق الحفاظ على مستويات الكولاجين.

- البابايا: حين يتم وضعها على شكل عجينة على الجلد، تساعد أنزيماتها على تكسير خلايا الجلد الميتة.

- الرمان: مصدر جيد جداً لمضادات الأكسدة البوليفينول. وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تحييد الجزيئات الحرة التي قد تتلف البشرة.

- الماء: الجلد الذي يحتوي على نسبة ترطيب جيدة يبدو أكثر شباباً.

إذا كنت إحدى ملايين السيدات اللواتي ينفقن الكثير على شراء مستحضرات اللوشن والكريمات في محاولة للحفاظ على الشباب، من المنطقي إدخال أطعمة الجمال هذه في نظامك الغذائي. ولن يمرّ وقت طويل قبل أن تبدئي برؤية المنافع الهائلة لهذه الأطعمة على بشرتك وصحتك.