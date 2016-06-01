ساعة من "تاغ هوير" لمحبّي الفورمولا1

أطلقت ساعات Tag Heuer الشهيرة مجموعة خاصة من التصاميم المستوحاة من عالم سباق الفورمولا1 تحمل اسم Tag Heuer Formula1 Red Bull Racing Team Watches. وتشكّل هذه المجموعة نتيجة تعاون تاريخي بين صانع الساعات السويسري الشهير وأبطال سباق الفورمولا1. وتعتبر Tag Heuer أول علامة ساعات يدخل اسمها في تسمية فريق من فرق الفورمولا1 The Red Bull Racing Tag Heuer RB12.

يبلغ قطر هذه التصاميم الحصرية من الساعات 43 ملم، وهي مزودة بسوار معدني مع مينا باللون الأزرق وإشارات بيضاء للدلالة على الساعات. وقد أتت ألوانها مستوحاة من ألوان فريق Red Bull Racing Team.

وتتوفر هذه الساعة أيضاً بتصميم مزوّد بسوار من النسيج الأزرق يذكّر بأحزمة الأمان في سيارات السباق، أما الجهة الخلفية من الساعة فتتزيّن بعلم ولوغو الفريق الذي تحمل هذه الساعة اسمه.