الأناقة الفرنسية تمتزج بالتألق الإيطالي مع "شانيل"

للمرة الخامسة تقف النجمة كريستن ستيوارت أمام عدسة كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي في دار Chanel لتكون بطلة الحملة الترويجية لمجموعة Metiers d’art Paris-Rome 2015-2016 التي تمّ عرضها في مدينة روما خلال شهر ديسمبر الماضي والتي أصبحت متوفرة في بوتيكات Chanel حول العالم بدءاً من يونيو الجاري.

وكان سبق لستيوارت أن كانت الوجه الترويجي لمجموعة Metiers d’art Paris-Dallas 2013-2014، ومجموعة النظارات الشمسية لربيع وصيف2015، ومجموعة حقائبChanel 11.12، بالإضافة إلى أحدث مجموعات ماكياج العيون لهذا الموسم من Chanel.

ظهرت كريستن ستيوارت في الصور، التي التقطها لاغرفيلد بنفسه، داخل شقة باريسية وتميّزت إطلالتها بالعيون الدخانية والشفاه الحمراء والقصّة المربّعة لتجسّد دور بطلة جذّابة لأحد الأفلام الإيطالية التي تمّ تصويرها بالأبيض والأسود.

تكشف ستيوارت في هذه الصور عن أناقة فرنسية تمتزج بالتالق الإيطالي، وتلعب في إطلالتها لعبة التناقض بين الدانتيل والجلد، أو بين طغيان الأكسسوارات الكبيرة على بساطة كنزة صوفية ناعمة.

أناقة جوارب الدانتيل في إطلالتها تظهر تحت معطف من الجوخ، أو ثوب من الجلد، أو تايور من التويد، أو ثوب من كريب الحرير، أو كنزة صوفية، أو بلوزة من الأورغنزا.

وتقدّم مجموعة Metiers d’art Paris-Rome 2015-2016 أيضاً تصاميم جديدة من حقيبة Chanel 2.55 الأيقونية، تمّ تصنيعها من جلد العجل الناعم.