15 دقيقة لبشرة مشرقة في رمضان

تتعرّض بشرتنا بشكل يوميّ للتلوّث والسترس مما يفقدها الحيوية والإشراق، ويتفاقم الوضع خلال الشهر الفضيل نتيجة الصيام لساعات طويلة في ظروف مناخية حارة. ولذلك ننصحك بالمواظبة على تطبيق هذا القناع الطبيعي الذي من شأنه أن يحلّ كل مشاكل بشرتك في 15 دقيقة فقط.

يناسب هذا القناع كلّ أنواع البشرة ويتمتع بقدرة على حلّ مختلف مشاكلها: الجفاف، الإفرازات الدهنية، التقشّر، حب الشباب، البثور، الزيوان والمسام المسدودة. للحصول على أفضل النتائج يُنصح بتطبيقه ِ}على الأقل مرة أسبوعياً، ويؤدي استعماله بشكل منتظم إلى الحفاظ على متانة، ليونة، ونعومة البشرة.

لتحضير هذا القناع تحتاجين إلى 3 مكونات فقط: ملعقتان كبيرتان من طحين الشوفان، ظرف من شاي البابونج، وبين 100 و150ملل من الماء أو الحليب الساخن.

ابدأي بإفراغ محتوى ظرف شاي البابونج في وعاء واخلطيه مع طحين الشوفان، أضيفي بعد ذلك الماء أو الحليب الساخن واتركي المزيج لبضع دقائق حتى تزداد كثافته ويصبح بإمكانك تطبيقه على بشرتك دون أن يسبب أي حروق.

احرصي على وضع طبقة سميكة من هذا القناع وهو دافئ على بشرتك، ثمّ غطّي وجهك بطبقة من الشاش حتى لا يهبط القناع. بعد 15 دقيقة، أزيلي القناع واغسلي بشرتك بالماء الدافئ وسوف تلاحظين أنها استعادت ملمس بشرة الأطفال ومظهر صحيّ مفعم بالإشراق.

يعتمد هذا القناع على فوائد الشوفان وهو من الحبوب الغنية بالفيتامينB وبالعناصر المعدنية الغذائية من بوتاسيوم، ومغنيزيوم، وفوسفور، وكلسيوم، وحديد. وهو معروف منذ العصور القديمة بفوائده المرطبة، والمهدئة والمرممة للبشرة. أما البابونج فهو يتمتع في المجال التجميلي بفوائد منعّمة ومفتّحة للبشرة بالإضافة إلى قدراته المضادة للالتهاب.

ننصحك باعتماد هذا القناع مرتين أسبوعياً منذ اليوم وطوال الشهر الفضيل للحفاظ على إشراق طبيعي وبشرة صحيّة وجميلة لا تتأثر بالتعب المرافق لساعات الصيام الطويلة.