عبايات "حناين" الرمضانية تتزين بكريستال "سواروفسكي"

تتعاون "سواروفسكي" الرائدة عالمياً في صياغة قطع الكريستال ومجوهرات الأزياء مع "حناين" الاسم الرائد في عالم الأزياء الخليجية التقليدية لتقديم تشكيلة عبايات خاصة بشهر رمضان المبارك.

وتقدّم "حناين" مثالاً عملياً عن أناقة الملابس المحتشمة، حيث تنطلق في تصاميمها من بساطة العباية ليقوم بعدها فريق المصممين الخاص بالدار بتطويرها إلى قطع فنية مرصّعة بالمجوهرات ومزركشة بأفخر الأقمشة، والتطريزات، وقطع الكريستال من "سواروفسكي".

تتضمّن مجموعة تصاميم "حناين" الخاصة بحلول شهر رمضان المبارك عبايات جاهزة ذات تشكيلات مختلفة وأخرى يمكن تصميمها حسب الطلب باستخدام عناصر الزينة مثل كريستال "سواروفسكي"، والثنيات، والكشاكش، والريش...

وقد تمّ استقاء هذه المجموعة من العبايات من أسرار البحر وألوانه مثل الأزرق، والأخضر، والألوان الشفافة الكلاسيكية بالإضافة إلى الأسود والفضّي الفاتح. وستتوفر تشكيلة أزياء رمضان البحرية من "حناين" في دبي داخل دبي مول، الغرير مول، مول الإمارات، سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف بالإضافة إلى ياس مول في أبو ظبي. وذلك في الفترة الممتدة بين 5 يونيو الجاري و10 يوليو القادم.