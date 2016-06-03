ماكياجك دخانيّ عصري من وحي أحدث عروض "ديور"

أبهرنا بيتر فيليبس المدير الفني للإبداع والصورة لدى Dior Makeup بابتكار إطلالة ماكياج عصريّة جداً لتترافق مع عرض أزياء يستند إلى الذكريات والمشاعر. وهو عرض أزياء مجموعة Dior Cruise 2017 الذي تمّ تقديمه خلال الأسبوع الجاري في قصر "بلينهايم" الشهير في الريف البريطاني.

شكّلت العيون النقطة المحورية في هذا الماكياج وجاءت تجسيداً حقيقياً للعصرية التصويرية. وقد قال بيتر فيليبس في هذا الصدد: "استخدمت اللون البرونزي الداكن مع لوحة ظلال 5Couleurs Parisian Sky. وقد حرصت على تطبيق الظلال بلمسة واحدة على كامل الجفن لإحداث تباين بين الطابع العصري للماكياج وديكور المكان المستوحى من حقبة الباروك".

- البشرة:

بدت بشرة العارضات مشرقة ومنحوتة بلمسات مرهفة من أجل تحديد معالم الوجه. وعن تفاصيل هذا الماكياج قال فيليبس: " بعد مجانسة البشرة مع Diorskin Forever Fluid Foundation، حدّدت معالم الوجه من خلال قلم Diorblush Light &Contour الذي طبّقته على تجويفتيّ الخدين بالإضافة إلى أجزاء الوجه التي تجذب الضوء. وكلمسة نهائية وضعت القليل من Diorskin Nude Air Luminizer المتقزّح ثم مزجت الماكياج تدريجياً للحصول على نتيجة طبيعية مشرقة.

- الشفاه:

لتسليط الضوء على العينين، تمّ الحفاظ على الشفاه طبيعية مع تعزيزها من خلال اللون القرنفلي Dior Addict Gloss Gorgeous.

- الشعر:

تولّى مصفف اشعر الشهير غيدو باولو تصفيف الشعر، وقد تمّ ربطه إلى الخلف وتثبيته بالجل فيما بقيت أطرافه تنساب بشكل عفوي على ظهر العارضات.

والجدير ذكره أن ماكياج عرض Dior Cruise2017 كان من إبتكار وتصميم Peter Philips أما التصوير فحمل توقيع Vincent Lappartient لChristian Dior Parfums.