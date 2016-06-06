هكذا تحافظين على بشرتك خلال رمضان

تعتبر كريمات الترطيب مستحضرات ضرورية جداً للحفاظ على صحة وجمال البشرة. وهي منتجات أساسية عليك استخدامها كل يوم، أياً كان نوع بشرتك، خاصة خلال الشهر الفضيل للتعويض عن النقص بالسوائل التي تعاني منه البشرة خلال ساعات الصيام الطويلة. فوظيفة كريم الترطيب هي الاحتفاظ بالرطوبة في الوجه، ويساعد الاستخدام المنتظم له في الحفاظ على نعومة البشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة. ولمساعدتك في اختيار الكريم المرطب المناسب، تابعي معنا ما يلي:

إذا كانت بشرتك جافة، ننصحك بأن تولي اهتماماً خاصاً بنوع كريمات الترطيب التي تستخدمينها. وتذكّري أنها حتى لو كانت دهنية، لا يمكنك الاستغناء عن كريم الترطيب.

وتعمل كريمات الترطيب عن طريق حبس الرطوبة الموجودة أصلاً في الوجه، ما يزيد من تغلغل المياه في البشرة، ويقلّل معدل تبخّرها من سطحها. وتساعد كريمات الترطيب على ملء خلايا البشرة ما يجعلها تبدو أنعم وأكثر مرونة.

- مكوّنات مختلفة:

هناك نوعان رئيسيان من كريمات الترطيب:

كريمات الترطيب التي أساسها الماء

تحتوي كريمات الترطيب التي أساسها الماء على ماء في الغالب مع بعض الزيت. وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في السوق اليوم. وغالباً ما تتم إضافة مكوّنات لتحسين خواص ربط المياه في هذه الكريمات.

كريمات الترطيب التي أساسها الزيت

تحتوي كريمات الترطيب التي أساسها الزيت على كمية أكبر من الزيت مما تحتوي عليه من الماء. وتترك عادة طبقة دهنية على البشرة. فإذا كانت بشرتك دهنية تجنّبي استعمالها.

- فعالية أكبر:

تعتمد كثافة كريمات الترطيب غالباً على محتواها من الزيت والجليسرين. وتمتصّ البشرة كريمات الترطيب الخفيفة بشكل أسرع، لذا يتم استخدامها خلال النهار عادة.

وقد تتم إضافة عناصر واقية من الشمس إلى كريم الترطيب لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

- كيف تختارين المرطّب المناسب؟

إذا كانت بشرتك دهنية أو معرّضة للإصابة بحب الشباب، كوني حذرة جداً بشأن نوع كريم الترطيب الذي تستخدمينه. فهناك بعض كريمات الترطيب التي تسدّ المسام وتسبّب حب الشباب.

وإذا كنت تستخدمين أدوية لعلاج حب الشباب تحتوي على مواد مثل بنزويل بيروكسيد، اعلمي أن مثل هذه الأدوية قد تسبّب جفاف البشرة. وستحتاجين إلى استخدام كريم ترطيب لمنع تقشّر البشرة.

أما إذا كانت بشرتك جافة، فاختاري كريم ترطيب أكثر كثافة. وكلما زاد جفاف بشرتك، عليك استخدام مستحضرات تلبّي حاجتها الإضافية من الترطيب.

- عناصر ضرورية:

تحتوي كريمات الترطيب اليوم على الكثير من العناصر. وأهم المكوّنات التي يجب أن تبحثي عنها هي واق من الأشعة فوق البنفسجية، الذي يوجد عادة في مستحضرات الوقاية من الشمس.

من الضروري جداً استخدام مستحضرات الوقاية من الشمس لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتخفيض احتمالية الإصابة بسرطان الجلد.

تحتوي العديد من كريمات ترطيب الوجه على عامل وقاية من الشمس (SPF)، وتعمل على ترطيب البشرة وتوفير الحماية لها من الشمس في الوقت نفسه. ولا شك أنها خيار أفضل من مستحضرات الوقاية من الشمس التقليدية.

ما هي أفضل طريقة لاستخدام كريم الترطيب؟

اتّبعي هذه الخطوات البسيطة أدناه.

• بعد غسل الوجه، جفّفيه عن طريق الربت.

• ضعي بضع نقاط، في حين لا تزال البشرة رطبة، من كريم الترطيب على الوجه.

• وزّعي الكريم على كامل الوجه بحركات دائرية تصاعدية.

• لا تهملي منطقة الرقبة. استخدمي كريم ترطيب الوجه لترطيب منطقة العنق أيضاً.