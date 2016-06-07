تعرّفوا على أول مجموعة رمضانية تحمل توقيع "بربري"

لأول مرة في تاريخها، تطلق دار Burberry البريطانية مجموعة محدودة الإصدار من الأزياء، والأكسسوارات خاصة بالشهر الفضيل تتضمّن حقيبة Patchwork bag، أثواباً طويلة خاصة بالمناسبات الرمضانية، أحذية متنوعة وأوشحة مطبّعة بالألوان الصيفية المشرقة.

يختلط الطابع الشرقي باللمسات العصرية في هذه المجموعة التي تتضمّن أثواباً طويلة من الدانتيل المبطّن بألوان الأبيض، والأسود، والعنابي، والبترولي يمكن تنسيقها مع أحذية جلديّة بكعب مرتفع أو بدون كعب تزيّن بعضها بأحجار الكريستال الشفافة أو الملوّنة.

حقيبة Patchwork bag تجلّت بكلّ أناقتها في هذه المجموعة، وقد اختلط فيها جلد الثعبان الملوّن وتزيّنت ببكلة معدنيّة كبيرة وبالأحجار الملوّنة أحياناً. وتتوفر مجموعة Burberry الرمضانية المحدودة الإصدار في محلات العلامة داخل مول الإمارات في دبي وعلى الموقع الرسمي للعلامة Burberry.com ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي: