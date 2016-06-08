الأزرق له والمرجاني لكِ من "مايكل كورس"

في استقبال هذا الصيف، تقدّم Michael Korsعطرين جديدين لكِ وله ندعوكم للتعرّف عليهما فيما يلي:

- عطر Michael Kors Extreme Blue المصمم بلمسة ذكورية عصريّة، عنه يقول مايكل كورس: "يملك عطر Extreme Blue لمسة استرخاء لا تخلو من القوة، وهو مثالي لحياة المدينة المليئة بالمشاغل. إنه مستوحى من الرجل الذي يملك كل شيء، لأنه يعرف ما يريد وكيفية الوصول إلى ما يريده".

يتميّز هذا العطر بنفحاته الديناميكية العصرية التي تتفتّح على انتعاش البرغموت لتضيف عليه نبتة الأنجليكا والفلفل الوردي لمسات من الانتعاش التابلي. ويقوم الهال بإضفاء تأثير منشّط على التوابل مما يمنح النفحات العلوية قوة دفع كاملة.

في قلبه ينضح هذا العطر بالذكورة الكلاسيكية لشجر العرعر والسرومع لمسات من مزيج السمسم، والمريمية لتأثير كريميّ منعش. أما في نفحاته السفليّة فيعزّز خشب الكاشمير الناعم من دفء الأمبروكس ويختلط بالمسك والباتشولي الذي يشبعه بعبير مميّز.

يتلوّن هذا العطر بلون السماء، وتكتمل مجموعته ببلسم لما بعد الحلاقة وغسول للشعر والجسم.

- عطر Michael Kors Coral Eau de Parfum المحدود الإصدار والمستوحى من الإحساس الأنثويّ وألوان المناطق الآسيوية المفعمة بالشمس. إنه عطر فاكهي زهوري مشبع بانتعاش الليمون الذي يختلط بنفحات المندرين المرطّب، والتوت البريّ الأخضر، والفلفل الوردي الذي يمنحه إحساساً أنيقاً فيما تضفي عليه أوراق الزهور التابليّة انطباعاً لا ينسى.

تختلط في جوهر هذا العطر حلاوة توت العلّيق المنعشة مع الأنوثة الرقيقة لزهرة البرتقال وزهر الياسمين، أما في قاعدته فيتعانق خشب الأرز مع خشب الصندل والمسك لإضفاء تركيبة مخمليّة على العطر تمنحه جاذبيّة كبيرة. يأتي هذا العطر الجريء في زجاجة مرجانيّة أنيقة ويزيّنها غطاء ذهبيّ مشرق.