خطوط الأزياء الرجالية تتحوّل إلى أنثويّة مع "أرماني"

في مجموعتها الخاصة برحلات 2017، أعادت دار Armani تقديم قصّاتها الأيقونية بأسلوب عصريّ مع التركيز على الكتفين كنقطة أساسية في الإطلالة التي جمعت بين الشياكة الذكورية والنعومة الأنثوية في خلطة يدرك المصمم الإيطالي المخضرم جيورجيو أرماني كافة أسرارها.

اللمسات المستوحاة من تسعينيّات القرن الماضي طبعت الإطلالات التي تميّزت بقصّاتها الذكورية، خاصة فيما يتعلّق بالبنطلونات والجاكيتات.

أما الألوان فحافظت على حياديتها وطغت عليها تدرجات الكحلي، الأبيض، الأسود، الرمادي الفاتح، والبيج. أما الطابع الأنثوي الذي أضاف لمسات من النعومة على إطلالات هذه المجموعة فتجلّى في أقمشة التويد المنسوجة، الأثواب الصيفية المنعشة، طبعة الأزهار التي زيّنت بعض الجاكيتات ولمسات البريق التي ظهرت على الأزياء المقدّمة في ختام العرض.

كعادته نجح المصمم جيورجيو أرماني في الجمع بين الأزياء المريحة والأنيقة في إطلالات تلبّي متطلّبات المرأة العصرية التي تحرص على مواكبة الموضة دون أن تقع ضحيتها بشكل عشوائي. وقد أولت دار Armani عناية خاصة بالأكسسوارات التي رافقت هذه المجموعة، فتميّزت بعض الأحذية بالطابع الذكوري البارز، فيما تميّز البعض الآخر بالكعوب الشفافة أو بالخطوط البيضاء والسوداء المتعرّجة التي زيّنتها.

أما فيما يتعلّق بالحقائب فجاءت بمعظمها بأحجام صغيرة ومتوسطة وبخطوط بسيطة تتناسب مع الطابع العصري للأزياء. تعرّفوا على بعض إطلالات Armani Cruise2017 فيما يلي.