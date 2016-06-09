إصدار محدود وثمين وفريد من عطور "غيرلان"

إن فكرة هذا الإصدار المحدود والثمين لم يسبق لها مثيل في مجال صناعة العطور، وهي مستوحاة من ظاهرة "تبادل الحواس" الغامضة التي تشكّل ارتباطاً عفوياً بين الحواس اختبره عدد كبير من الفنانين والموسيقيين والكتّاب الذين رأوا الموسيقى والأحرف في الألوان.

هذا التبادل الحسي ترجمته "غيرلان" Guerlain من خلال مجموعة عطورColour Collection التي تشكل عبوتها أحد الابتكارات الأكثر أيقونية لدى Guerlain، والتي سبق أن صممتها Baccarat الشهيرة في صناعة الكريستال في العام 1908.

تضمّ مجموعةColour Collection تشكيلة من 5 عطور تتدرّج ألوانها بشكل بارع من الأحجار الكريمة، وتأتي قارورتها على شكل جوهرة في علبة من "الجمشت" مزيّنة برمز الشمس شعار دار Guerlain العريقة في مجال صناعة العطور.

وقد تم اختيار 5 عطور من المجموعات الحصرية Les Exclusives لدار Guerlain لتنضم إلى مجموعة Colour Collection ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

- الصفير الأزرق لعطر L’Heure de Nuit وهو نسخة عصريّة من عطر L’Heure Bleue تنقلنا إلى سحر باريس خلال الليل. إنه توازن رقيق بين النعومة والضوء مع مزيج من زهر البرتقال والفانيليا والمسك.

- الزمرد الأخضر لعطر Santal Royal الذي ينقلنا إلى عالم غني بعطر الأخشاب في قلب ألغاز الشرق. إنه لعبة من التناقضات بين جاذبية خشب الصندل، إشراق الياسمين والورد، والسحر الداكن لتوافقات الجلد والعود.

- الجمشت لعطر L’Eau de Parfum du68 وهو مزيج من اللونين الأحمر والأزرق الذي يعكس التباين بين الأوجه الدافئة والباردة لهذا العطر المميز، حيث تقترن الأزهار مع الورد على درجة خفيفة من النفحات الخشبيّة.

- الأحمر الياقوتي لعطر Oriental Brulant الذي تمتزج فيه درجات التوابل، حبوب التونكا، والبلسم مع أثر حسّي مرهف.

- الكهرمان الذهبي لعطر Spiritueuse Double Vanille الذي يعبّر بشكل مرهف عن هذا المكوّن الثمين. إنه إكسير حيوي يدمج بين "الرمّ" والأرز والتوابل بشكل مرهف.