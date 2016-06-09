فسحة هدوء في قلب المدينة الصاخب من "إيلي صعب"

الرحلة التي قام بها المصمم اللبناني إيلي صعب في مجموعته الخاصة برحلات 2017 كانت إلى اليابان. وقد استوحى من جمالياتها المتعددة والمتناقضة الأهواء، التي تجمع بين التقليدي وروح المدينة العصرية، خطوطاً حوّلها إلى أزياء في منتهى الأناقة.

42 إطلالة قدّمها صعب في مجموعة Elie Saab Resort2017 التي تميّزت بقصّاتها الغرافيكية وأحزمتها التي تلتفّ حول الخصور مذكّرةً بزي الكيمونو الياباني. الأثواب القصيرة تميّزت بنعومة أقمشتها المنسدلة وبأنوثتها اللافتة، أما التوبات فلفتتنا بأكتافها المكشوفة وترافقت السترات الجلدية مع الفساتين القصيرة حينا،ً ومع السراويل الرياضية حيناً آخر.

الأزهار الربيعية اتخذت أشكالاً متعددة في هذه المجموعة، فرأيناها مشغولة على الدانتيل ومطبوعة على خلفية بيضاء أو سوداء، مطرّزة على جاكيتات راكبي الدراجات النارية أو على ثوب من التول باللون الوردي الفاتح. وقد تفتّحت أزهار الكرز على التصاميم متخذةً أبعاداً ثلاثية فوق قماش الغيبور والجلود المشغولة والمطرّزة.

الكشاكش شكّلت عنصراً أساسياً في تصاميم هذه المجموعة لتزيّن أطراف الأكمام أو لتدخل كعنصر أساسي مكوّن للأثواب القصيرة الخاصة بالمناسبات النهارية وللأثواب الطويلة التي تليق بأرقى الحفلات.

حرص إيلي صعب على أن تكون ألوان هذه المجموعة غنيّة ومنعشة، فاصطبغت إطلالاته بظلال الزهري وألوان الخزامى، والخزف، والليمون، والميموزا، والكرز بالإضافة إلى أناقة الأبيض والأسود.

حملت عارضات Elie Saab حقيبة Le31 الشهيرة التي ارتدت كل أنواع الزخرفة، والطبعات والغرافيك إلى الجلود الملوّنة والمشغولة، مروراً بالخرز والرسوم. أما الأحذية فجاءت جلديّة أنيقة مع كعوب خشبية عالية مستوحاة من الأحذية اليابانية التقليدية.

أراد إيلي صعب لهذه المجموعة أن تشكّل فسحة هدوء، وصفاء، وألوان غير متوقعة في قلب المدينة الصاخب، ندعوكم لاكتشاف بعض تصاميمها فيما يلي: