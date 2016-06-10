رجل "شانيل" بارع في الغطس والتزلج وركوب الخيل

كشفت Chanel عن حملتها الترويجية لعطر Allure Homme Sport الرجالي التي تحمل توقيع المخرج جاكوب سوتن. وقد وقع اختيار الدار على هذا المخرج الشاب نظراً لما تتميّز به أعماله من عصرية، وتطوّر تقني، وأناقة.

تتألّف هذه الحملة من 3 أفلام قصيرة يتناول كل منها نوعاً من الرياضة يؤمن مواجهة ما بين الإنسان والطبيعة تتميّز بالجرأة والثقة بالنفس هي: الغطس، ركوب الخيل، وركوب المزلاج. وقد اختارت Chanel 3وجوه جديدة لتجسيد هذه الأدوار: الغطّاس البرازيلي المحترف هوغو بارنيري، راكب المزلاج المحترف الأميركي الأصل آدم كريغلر والممثل الأميركي لوك غريمز.

ويشكّل عطر Allure Homme Sport نفحة حقيقية من النشاط، وهو يجمع منذ ابتكاره في العام 2007 بين انتعاش الكولونيا وثبات ماء العطر في تركيبة شبابية ملؤها الحيوية. ويتميّز هذا العطر العصري بكونه غير مرتبط بزمن، وبتركيبته التي تعتمد على أوجه أربعة مختلفة ولكن متناسقة فيما بينها.

تتفتح رائحة الحمضيات المنعشة في هذا العطر ويضيف عليه المندرين الصقلّي لمسة من الحيوية، أما النفحات الصمغية فتكسبه رائحة تابلية مميزة وتضفي عليه رائحة خشب الأرز والعنبر طابعاً ذكورياً، فيما تكسبه نفحات المسك الأبيض لمسة حسّية مميزة.

يتوفر عطر Allure Homme Sport بقياسين جديدين سعة 50 و100ملل، بالإضافة إلى قياس 150 ملل الكلاسيكي.