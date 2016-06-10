"لانكوم" تطلق "جوسي شايكر" في بيروت

يشكّل "جوسي شايكر" Juicy Shaker من "لانكوم" Lancome وسيلة تجميلية جديدة تغطّي الشفاه بألوان صيفية ساطعة يمكن التحكّم بقوتها، وتؤمن لمعة دون الملمس اللزج الذي يرافق عادة ملمّعات الشفاه الكلاسيكية.

يتخذ Juicy Shaker شكل قارورة صنع كوكتيل العصائر، وهو يحتاج إلى أن نرجّه قبل الاستعمال لمزج الزيت مع المواد اللونية الموجودة في تركيبته. كما يتميّز بأداة تطبيق على شكل وسادة ناعمة الملمس تسهّل تطبيقه بشكل متوازٍ.

تجمع تركيبة هذا المستحضر الثنائية بين الخواص المريحة للزيوت المغذية والفعالية المنشّطة للمواد اللونية. وهو غنيّ بمكوّن زيتيّ ينحلّ فوراً على الشفاه ليكسبها النعومة والراحة والإشراقة الساطعة.

وقد نظّمت Lancome حفلاً لإطلاق Juicy Shaker في بيروت بحضور نخبة من الوجوه الاجتماعية والإعلامية حظيت بفرصة تجربة هذا المستحضر والحصول على نصائح لتطبيقه من خبراء العلامة. "العربية.نت" حضرت الحفل وعادت باللقطات التالية.