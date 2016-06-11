شريط الساتان يتحول إلى ساعة مع"ديور"

تقول عنها فيكتوار دو كاستيلان، مصممة مجوهرات وساعات Dior: "استوحيت تصميمها من أشرطة الساتان، فهذه الساعة النسائية هي شريط معدنيّ يلتف حول المعصم بكلّ نعومة". وقد استطاعت ساعة La D de Dior Satine أن تترجم في مجال صناعة الساعات كل ليونة ونعومة هذا الشريط الحريري.

يبلغ قطر ساعة La D de Dior Satine 25 ملم، وتتميّز بسوارها المصنوع من الفولاذ على شكل شبكة بنمط ميلانو، حيث إن مرونته ولمعانه جعلا منه أشبه بقماش معدنيّ حقيقي.

من خلال قرص الساعة المرهف، المصنوع من عرق اللؤلؤ الأبيض أو الأسود، والإطار الخارجي والتاج والبكلة المرصّعة بالماس تعيد هذه الساعة إلى الأذهان المهارة والحرفيّة السويسرية في صناعة الساعات.

جسم هذه الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، أما إطارها الخارجي وتاجها فمرصعان بالماس. وقد تمّ ترصيع قرصها بـ4 ماسات عند علامات مواقع الساعات، وهي مقاومة للماء حتى عمق 30 متراً.

وضمن المجموعة نفسها، تم تقديم ساعة أصغر حجماً هي La Mini D de Dior Satine التي يبلغ قطرها 19 ملم وهي مزوّدة بنظام حركة كوارتز. سوار هذه الساعة هو نفسه سوار الساعة الأكبر حجماً، أما قرصها فمصنوع من عرق اللؤلؤ الأبيض، الرمادي أو الزهري وقد تمّ ترصيع بكلتها بالماس. تعرّفوا على هذه الساعات الفاخرة فيما يلي: