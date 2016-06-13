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أناقتك هذا الصيف من وحي نجمات "توني أواردز"

المصدر: رانيا لوقا- العربية.نت
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يشكّل Tony Awards أكبر حفل جوائز مسرحيّة في العالم. وقد شهد بنسخته ال70، التي جرت مساء أمس في مسرح Beacon Theatre بمدينة نيويورك، حضوراً بارزاً للنجوم والنجمات الذين تباروا في مجال الحصول على الجوائز المسرحية وعلى لقب الأكثر أناقةً في الحفل. تابعي معنا فيما يلي أجمل إطلالات النجمات بهذه المناسبة واستوحي منها أفكاراً لأناقتك هذا الصيف:

- تألّقت العارضة الأميركية جوردن دان بثوب عاري الكتفين باللون الزهري من Zac Posen، تميّز بكونه قصير من الأمام وطويل من الخلف. وقد حملت مجوهراتها توقيع Lorraine Schwartz.

جوردان دان جوردان دان

- إختارت العارضة الروسية كارولينا كوركوفا إطلالتها من Coach فيما حملت مجوهراتها توقيع Melissa Kay Jewelry.

كارولينا كوركوفا كارولينا كوركوفا


- إعتمدت الممثلة الإسترالية كايت بلانشيت ثوباً متوسّط الطول إختارته من دار Louis Vuitton.

كايت بلانشيت كايت بلانشيت


- تألّقت النجمة الكينيّة لوبيتا نيونغو بثوب أبيض تزيّنه الأزهار من Boss.

لوبيتا نيونغو لوبيتا نيونغو


- إختارت الممثلة الأميركية ميشيل ويليامز ثوباً أبيض طويل حمل توقيع دار Louis Vuitton.

ميشيل ويليامز ميشيل ويليامز


- إعتمدت المنتجة التلفزيونية البريطانية بي شافر ثوباً مزيّناً بالأزهار من Erdem ونسّقته مع حقيبة مبتكرة من Edie Parker.

بي شافر بي شافر


- إختارت الممثلة الأميركية أليسون ويليامز إطلالة من وحي البدلات الرجالية حملت توقيع DKNY نسّقتها مع حقيبة باللون الرمادي المعدني.

أليسون ويليامز أليسون ويليامز


- تألّقت العارضة البورتوريكية جوان سمولز بثوب طويل مزيّن بالتطريز من Altuzarra ومجوهرات من Monique Pean.

جوان سمولز جوان سمولز


- إختارت الممثلة الكوبيّة آنا فيلافان ثوباً باللون الوردي حمل توقيع Carolina Herrera.

آنا فيلافان آنا فيلافان


- إختارت الممثلة الأميركية لوسي ليو ثوباً باللون الأصفر تزيّنه الأزهار النافرة من Zuhair Murad ومجوهرات من .Lorraine Schwartz

لوسي ليو لوسي ليو


- تألّقت الممثلة الأميركية بيت بيهرس بثوب متوسّط الطول باللون الأحمر من Marchesa Notte.

بيت بيهرس بيت بيهرس


- إختارت الممثلة الأميركية كلير دانز ثوباً طويلاً من الساتان باللون الكحلي حمل توقيع Narciso Rodriguez.

كلير دانز كلير دانز


- تألّقت الممثلة الأميركية لورا بينانتي بثوب من الدانتيل المطرّز من Oscar de la Renta.

لورا بينانتي لورا بينانتي


- إختارت الممثلة الأميركية ماري إليزابيت وينستيد بثوب أسود طويل مطرّز بالكامل من Zuhair Murad ومجوهرات من Atelier Swarovski.

ماري إليزابيت وينستيد ماري إليزابيت وينستيد

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