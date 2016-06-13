أناقتك هذا الصيف من وحي نجمات "توني أواردز"

يشكّل Tony Awards أكبر حفل جوائز مسرحيّة في العالم. وقد شهد بنسخته ال70، التي جرت مساء أمس في مسرح Beacon Theatre بمدينة نيويورك، حضوراً بارزاً للنجوم والنجمات الذين تباروا في مجال الحصول على الجوائز المسرحية وعلى لقب الأكثر أناقةً في الحفل. تابعي معنا فيما يلي أجمل إطلالات النجمات بهذه المناسبة واستوحي منها أفكاراً لأناقتك هذا الصيف:

- تألّقت العارضة الأميركية جوردن دان بثوب عاري الكتفين باللون الزهري من Zac Posen، تميّز بكونه قصير من الأمام وطويل من الخلف. وقد حملت مجوهراتها توقيع Lorraine Schwartz.

- إختارت العارضة الروسية كارولينا كوركوفا إطلالتها من Coach فيما حملت مجوهراتها توقيع Melissa Kay Jewelry.



- إعتمدت الممثلة الإسترالية كايت بلانشيت ثوباً متوسّط الطول إختارته من دار Louis Vuitton.



- تألّقت النجمة الكينيّة لوبيتا نيونغو بثوب أبيض تزيّنه الأزهار من Boss.



- إختارت الممثلة الأميركية ميشيل ويليامز ثوباً أبيض طويل حمل توقيع دار Louis Vuitton.



- إعتمدت المنتجة التلفزيونية البريطانية بي شافر ثوباً مزيّناً بالأزهار من Erdem ونسّقته مع حقيبة مبتكرة من Edie Parker.



- إختارت الممثلة الأميركية أليسون ويليامز إطلالة من وحي البدلات الرجالية حملت توقيع DKNY نسّقتها مع حقيبة باللون الرمادي المعدني.



- تألّقت العارضة البورتوريكية جوان سمولز بثوب طويل مزيّن بالتطريز من Altuzarra ومجوهرات من Monique Pean.



- إختارت الممثلة الكوبيّة آنا فيلافان ثوباً باللون الوردي حمل توقيع Carolina Herrera.



- إختارت الممثلة الأميركية لوسي ليو ثوباً باللون الأصفر تزيّنه الأزهار النافرة من Zuhair Murad ومجوهرات من .Lorraine Schwartz



- تألّقت الممثلة الأميركية بيت بيهرس بثوب متوسّط الطول باللون الأحمر من Marchesa Notte.



- إختارت الممثلة الأميركية كلير دانز ثوباً طويلاً من الساتان باللون الكحلي حمل توقيع Narciso Rodriguez.



- تألّقت الممثلة الأميركية لورا بينانتي بثوب من الدانتيل المطرّز من Oscar de la Renta.



- إختارت الممثلة الأميركية ماري إليزابيت وينستيد بثوب أسود طويل مطرّز بالكامل من Zuhair Murad ومجوهرات من Atelier Swarovski.

