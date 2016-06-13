ميكي ماوس يصبح أيقونة موضة مع "كوتش"

أصدرت دار Coach الأميركية الشهيرة في صناعة الأزياء والجلديات مجموعة من التصاميم المحدودة الإصدار احتفالاً بمرور 75 عاماً على تأسيس الدار. أما أبرز ما ميّز هذه المجموعة فشخصيّة ميكي ماوس الكرتونية التي ظهرت بإطلالة خاصة على الأزياء الجاهزة والأكسسوارات الجلديّة.

تتوفر هذه المجموعة حالياً في بوتيك Coach الكائن في Soho,New York وفي متجر Colette في شارع St Honore الباريسي، بانتظار أن تصبح متوفرة على موقع العلامة Coach.com وفي بوتيكات Coach حول العالم ابتداءً من 17 الجاري.

تشكّل هذه المجموعة واحدة من سلسلة من المجموعات ستتعاون من خلالها Coach مع Disney. وقد تمّ ابتكار رسومات خاصة لميكي ماوس، الشخصية الأشهر في مجال الرسوم المتحركة، لتزيّن أزياء وأكسسوارات Coach. ويقول ستيوارت فيفرز المدير الإبداعي لدار Coach في هذا المجال: "لطالما رأيت ميكي كشخصية ثورية في القلب ورمزاً للفرح والابتكار، وقد أردت أن تحمل مجموعتي هذه القيم التي يتحلّى بها".

وسوف تتضمن هذه المجموعة بالإضافة إلى الحقائب والأحذية مجموعة من التي-شيرت، والجاكيتات الجلدية. وقد بدأت النجمات والعارضات يقبلن على اعتماد قطعها، التي تضفي لمسات شبابية مرحة على الإطلالة، قبل نفاذ الكميّة.