أغرب مجموعات الرحلات تحمل توقيع "موسكينو"

حرص جيريمي سكوت، المدير الإبداعي في دار "موسكينو" Moschino على تقديم مجموعته النسائية الخاصة برحلات 2017 ومجموعته الرجالية في عرض واحد أقيم مؤخراً في مدينة لوس أنجلوس، وقد قال في هذا المجال: "أردت تقديم تصاميم مرحة، ولذلك جاءت أزيائي ملوّنة، مشرقة ومسرحيّة بعض الشيء".

حرص سكوت على البحث عن مصادر جديدة للوحي في الثقافة الهندية وفي حقبة ستينيات القرن الماضي، مصراً على تطبيق شعاره الشهير "more is more" أو "الأكثر هو أفضل" جامعاً الألوان والطبعات والسلاسل والأكسسوارات الكبيرة في إطلالات لافتة.

اللمسة البوهيمية التي كانت طاغية خلال ستينيات القرن الماضي عادت للظهور في هذا العرض لتزيّن الأزياء النسائية والرجالية على السواء، فظهرت طبعات الأزهار الضخمة ونسيج الكروشيه المُحاك بالألوان المشرقة. ولم يستغنِ سكوت عن الشخصيات الكرتونية التي اعتاد على تزيين أزيائه بها، فظهرت الفيلة والدببة والقرود على الأزياء والأكسسوارات. كما غزت المرايا الهندية الصغيرة الإطلالات مضيفةً عليها لمسات من الإشراق.

الغرابة التي تميّزت بها أزياء Moschino انسحبت على الأكسسوارات أيضاً، حيث ارتدت حقائب الدار الأيقونية حلّة جديدة تناسبت مع الأجواء العامة للعرض. فاتخذت بعض الحقائب شكل أزهار ضخمة فيما تزين بعضها الآخر بنسيج الكروشيه أو بالتطريزات الهندية.

وقد غزت الطبعات الأحذية النسائية، فيما تميّزت الأحذية الرجالية بطابعها المستقبلي دون أن تخلو من الاستعمال المفرط للألوان. والجدير ذكره أن عرض Moschino Resort 2017 كان مفتوحاً للجمهور وقد تراوحت أسعار بطاقات حضوره بين 55 و400 دولار، تعرّفوا على أغرب إطلالاته فيما يلي.