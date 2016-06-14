أناقة "المونوكروم" تطغى على إطلالات "نون باي نور"

كشفت دار Noon by Noor البحرينية عن مجموعتها الجديدة لرحلات 2017، التي غلبت عليها تدرجات "المونوكروم" البيضاء والسوداء، إضافة إلى القصات المريحة العصرية واللمسات الأنثوية اللافتة.

مدينة نيويورك التي تشكل الملهمة الدائمة للشيخة نور والشيخة هيا آل خليفة، كانت هذه المرة أيضاً ملهمتهما لدى التحضير لمجموعة Noon by Noor resort2017 التي تميّزت بتدرجاتها الربيعية الباستيلية، إضافة إلى الرمادي الفاتح، والكريم، والأسود.

المعاطف القصيرة تكرّر ظهورها بأكثر من خامة ولون في هذه المجموعة، ولكنها حافظت على بساطة قصاتها، وقد تزيّن بعضها بياقات من الجلد والبعض الآخر بالأزهار المطرّزة. وقد برزت اللمسات الأنثوية الناعمة على الأثواب التي تم تنفيذها بأقمشة الأورغنزا والدانتيل. كما حضر "الجامبسوت" بطابعه العصري ليضفي على الإطلالات لمسات شبابية عصرية.

"التايور" حضر بأناقته أيضاً ولكنه اتسم بطابع عصري مريح، إذ تألّف من تنورة متوسطة الطول وجاكيت "بلوزون"، كما دخلت الكشاكش الكبيرة ذات الحركة الانسيابية على بعض الإطلالات مضيفةً عليها لمسات من الرقّة والنعومة. وقد تم تطويع الجلد واستعمال الحرير في تصاميم تميّزت بطابعها العصري الذي يقف وراء نجاح علامة Noon by Noor. فيما يلي ندعوكم للتعرّف على أجمل إطلالاتها لرحلات 2017.