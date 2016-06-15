أناقة ملوكيّة للرجل العصري من "ألكسندر مكوين"

رحلة من لندن إلى الهند قامت بها ساره بورتن المديرة الإبداعية في دار Alexander McQueen عبر مجموعتها الرجالية الخاصة بربيع وصيف2017 التي قدّمتها مؤخراً. مجموعة مستوحاة من أناقة المهراجا الهندي، وقد حملت لمسات عصرية ترضي متطلبات الرجل العصري الذي يبحث عن أناقة مختلفة بطابعها وأسلوبها.

الطابع الكلاسيكي اختلط في الإطلالات مع الأناقة "الريترو" بطريقة مميزة ودخلت عليها اللمسات "الكاجوال" من خلال الأحذية الرياضية التي تم ارتداؤها مع البدلات. أما التطريز فحضر بكل فخامته ليزين الجاكيتات، والمعاطف وحتى جوانب البنطلونات.

قمصان Alexander McQueen للربيع والصيف المقبلين جاءت باللون الأبيض وبدون ياقة، أما المعاطف فتخلّى بعضها عن أكمامه كما تحوّلت بعض البدلات إلى لوحات فنية تزينت بالمناظر الطبيعية أو بالرسومات المستوحاة من رسائل الرحّالة.

الأسود شكّل اللون الأساسي في هذه المجموعة، وقد تزيّن بالطبعات الفضية حيناً، وبالتطريز الذهبي حيناً آخر. كما تلوّنت بعض البدلات بالأزرق والأحمر والأبيض، ودخلت الطبعات الحيوانية على بعض الإطلالات مضيقةً عليها لمسات مبتكرة.

رجل Alexander McQueen تزيّن بالخواتم الكبيرة والأكسسوارات المبتكرة والمستوحاة من الحضارة الهندية. تعرّفوا معنا على بعض إطلالاته فيما يلي: