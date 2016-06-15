"فالنتينو" ذهب إلى كوبا أيضاً

بعد الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي زار كوبا في أبريل الماضي، ودار Chanel التي عرضت مجموعتها الخاصة برحلات 2017 في أحد شوارع هافانا، والمصممة ستيلا ماكارتني التي سبق أن استوحت مجموعة رحلاتها الخاصة بالعام 2016 من الأجواء الكوبية، ها هي دار Valentino الإيطالية الفاخرة تبحث عن مصادر وحي لمجموعتها الخاصة برحلات 2017 في كوبا.

وقد صرّح مصمما الدار ماريا غرازيا كيوري وبييرباولو بيتشولي في هذا المجال: "ما نحبّه في كوبا هي الذكريات العديدة التي يحملها المكان: إفريقية، إسبانية، وأميركية من خمسينيات القرن الماضي...وهذا ما أعطانا حرية كبيرة في تحويل هذه الذكريات إلى أزياء أنيقة ومميزة".

الرسومات الإستوائية زيّنت الإطلالات، أما زهرة "الماريبوزا" التقليدية فتكرّر ظهورها على أزياء هذه المجموعة خاصة أنها تذكّر بالفراشة الطبعة الأيقونيّة للدار. وقد برعت دار Valentino في خلط الطبعات مع الدانتيل حيناً والأزياء المخططة حيناً آخر. كما لفتنا النسيج العسكري عندما تمّ تنسيقه مع أناقة الدانتيل، والشالات الصوفية الملوّنة التي ترافقت مع الأثواب الطويلة المطبّعة.

الطبعات الكوبية التقليدية تحوّلت إلى لمسات أضفت أناقة مبتكرة على أزياء Valentino، أما الجاكيتات الجلدية فتمّ تطريزها بالأزهار والفراشات لارتدائها فوق أثواب الدانتيل. وقد تم استعمال قماش "الدنيم" كجزء من الإطلالات الفاخرة، فاتخذ شكل بنطلون مطرّز، أو جاكيت تمّ تنسيقها مع ثوب من التول، أو حتى حقيبة تزيّنها المسامير.

مجموعة Valentino Resort2017جاءت مريحة بقصّاتها، وأقمشتها، وتصاميمها، وقد ترافقت مع صنادل مسطّحة ملوّنة، وأحذية "إسكاربان" تزيّنها المسامير أو أحذية جلدية عالية الساق. أما الحقائب فتزيّن بعضها بالشراريب والبعض الآخر بالتطريز المستوحى من الأجواء الكوبية. تعرّفوا على أجمل تصاميمها فيما يلي: