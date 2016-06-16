تعرّفوا على ساعة "بولغاري" الخاصة بالشرق الأوسط

إنها ساعة "لوتشيا" Lvcea التي استوحتها دار Bulgari من الترابط الوثيق بين الضوء والوقت. وهي تكتسي اليوم بحلّة جديدة وتأتي بإصدار خاص ومميّز تمّ تطويره حصرياً لمنطقة الشرق الأوسط.

ومع أنها ما زالت تعدّ مجموعة حديثة إلى حدّ ما بالنسبة لدار Bulgari، إلا أن ساعات Lvcea سرعان ما أصبحت من الساعات الأكثر تفضيلاً في جميع بقاع العالم. وهي حظيت بشغف مميّز في منطقة الشرق الأوسط، إذ اشتهرت بتحقيق التوازن بين البساطة، والرقيّ، والتعقيد من جهة وبين الجرأة واللمسات التفصيلية الدقيقة من جهة أخرى. كما أنها لا تجسّد روحية Bulgari فحسب بل روحية كلّ من ترتديها أيضاً.

تختلط في هذه الساعة مواد فاخرة كالفولاذ، والذهب الزهري، والماس. وهي تتفاعل جميعاً مع أشعة الضوء التي تتكسّر عليها. كما تولّد بعداً جديداً قويّ الأثر بإضافة قرص فاخر أخضر اللون إليها. وقد تمّ تطعيم هذا القرص بمؤشّرات من الماس وبلون طالما ارتبط بمعاني النمو، والحياة الجديدة، وحتى الثراء. تعرفوا عليها فيما يلي: