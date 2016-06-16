احتفظي بلون الشمس وعطرها مع "تيراكوتا"

تلتقط بودرةTerracotta من Guerlain كافة انعكاسات الشمس من أجل زيادة دفء لون البشرة وجعل النساء أكثر جمالاً وثقةً بالنفس.

ويمكنك حمل Terra Magnifica هذا الإصدار المحدود من بودرة Terracotta في حقيبتك، فهي تتمتع بحجم مثالي وتتزوّد بمرآة عمليّة.

تقوم Terra Magnifica بتدفئة لون البشرة مع لمسة خفيفة من وشاح برونزي حريري يحافظ على مستويات الرطوبة في البشرة. كما أنها مشبعة بعطر Terracotta الغني بنضارة الفاكهة الحمضية المشبعة بالشمس والتي تختلط مع أزهار السوسن والغردينيا بالإضافة إلى المسك الأبيض.

عطر Terracotta

في عام 2014، قام تييري واسر صانع عطور Guerlain بتحويل الأريج الأسطوري لبودرة Terracotta إلى عطر صيفيّ. وقد تمّ ابتكار عطر Terracotta بإصدار محدود للاحتفال بالعيد الثلاثين لبودرة تعزيز الاسمرار. ولكن الإقبال على هذا العطر جعل الطلب كبيراً عليه لما يتميّز به من درجات غنيّة بعطر الشمس تذكّر برائحة البحر والرحلات. وجعله يظهر بإصدارات جديدة متعددة.

ينطلق هذا العطر المتعدد الأوجه بدرجات منعشة من البرغموت، ثمّ تقوم درجاته الوسطى بإطلاق توافق غنيّ بين روائح الإيلانغ إيلانغ والغردينيا. وأخيراً تقوم درجة لذيذة من الفانيليا باستكمال الخلطة الصيفية لهذا العطر.

يتوفر عطر Terracotta Le Parfum بصيغة ماء التواليت، وبسعة 100 ملل.