رائحة الأناقة تفوح من عطور"إيلي صعب" الجديدة

استطاعت مجموعة عطور Collection des Essences من Elie Saab أن تجسّد رؤية المصمم اللبناني إيلي صعب للأناقة من خلال بصمات عطريّة فاخرة. وقد تألّقت المجموعة الأولى من هذه العطور بروائح الورد، والغردينيا، والعنبر، والعود. أما المجموعة الثانية فجأت مفعمة بطابع حياة مصمّمها، مع عطر Neroli المستخلص من لبنان وعطر Vetiver خيار السيد إيلي صعب الشخصي.

وفي المجموعة الثالثة التي تمّ إطلاقها حديثاً، حرص صانع العطور فرانسيس كركدجيان على أن يستمدّ الوحي من هندسة الأناقة في اللوحات التي يرسمها المصمم ايلي صعب لتصاميمه الساحرة. وقد ترجمها من خلال أروع النفحات الخشبية وأرقى الزهور في عطريّ: Santal وTubereuse.

- عطر Essence N8 Santal مزيج متوازن بين القوة والوفرة:

بوحي من التقنيات الفنية التي يستعملها المصمم إيلي صعب في تصميم فساتينه، إستعان صانع العطور فرانسيس كركدجيان بمكوّنات قوية لإبراز خلاصة خشب الصندل الحريرية الفوّاحة. ففي النفحات العلوية للعطر تعبّر رائحة الهال عن نفسها مانحةّ شعوراً بالبرودة المبهرة. أما في قلب العطر فتكشف زهرة الأوسمانتوس عن سحرها لتذكّرنا برائحتيّ المشمش والجلد السويدي الناعم. وتبرز في قاعدته نفحات خشب الأرز الفرجيني التي تمتزج بتدرجات الفيتيفير المنعشة.

- عطرEssence N9 Tubereuse الذي يختصر جاذبية القدود الهيفاء:

تُعتبر زهرة التوبيروز أو مسك الروم الدرني نجمة الزهور بلا منازع، فهي تتربّع على عرش صناعة العطور بعبيرها الأخّاذ.وقد تحدّى فرانسيس كركدجيان نفسه من خلال هذا العطر ليبرز تألّق هذه الزهرة مع الحفاظ على عبيرها الفوّاح. كما توخّى أقصى درجات الدقّة التي تتطلّبها تصاميم الخياطة الراقية ليبصر هذا العطر النور.

تختلط في عطر Tubereuse نفحات البرغموت الإيطالي والقرفة السيلانية الحلوة مع خلاصتيّ التوبيروز والغردينيا. أما في أساسه فتسافر نفحات هذا العطر الآسر على نسائم المسك الأبيض الفاخر.