كيف تحافظين على شعر صحي خلال فترة الصوم؟

للحفاظ على شعر صحي خلال أيام الصيام الرمضاني، لست بحاجة إلى الخضوع لعلاجات باهظة الثمن. يكفي أن تختاري المستحضرات المناسبة وتواظبي على العناية بشعرك لتتجنّبي مشاكل جفاف الشعر وتساقطه خلال هذه الفترة.

3 مراحل لنمو الشعر:

ينمو الشعر في دورات، وهناك ثلاث مراحل في كل دورة:

1. مرحلة النمو: حين تبدأ الخلايا في فروة الرأس بالتكاثر بسرعة، يبدأ الشعر الجديد بالنمو. وهي تشكل بالإضافة إلى الكيراتين والبروتينات الأخرى، المكوّنات الأساسية للشعر.

2. المرحلة الانتقالية: تمتد على أسبوعين أو ثلاثة بعد توقّف نمو الشعر.

3. مرحلة الراحة: تدوم عادة بين 2 و3 أشهر، خلالها ترتاح بصيلات الشعر. وفي نهاية هذه المرحلة، يتم التخلص من الشعر القديم وتبدأ الدورة الجديدة.

الشامبو المناسب:

الشامبو المناسب، عليه أن يحافظ على نظافة وصحة وقوة شعرك.

-إذا كان شعرك عادياً، اختاري شامبو مصمماً لنوعه للحفاظ على صحته.

-إذا كان شعرك مجعّداً، اختاري شامبو مرطباً.

-إذا كان شعرك مصبوغاً أو استخدمت الهايلايت عليه، اعتمدي يومياً ملطّفاً للشعر وشامبو للشعر المصبوغ.

- استخدمي من وقت لآخر شامبو يحتوي في تركيبته على خلاصة البيض لإضافة البروتين إلى شعرك، وهو أيضاً لطيف جداً على الشعر ولا يزيل الزيوت الطبيعية.

الملطف للعناية:

استخدمي الملطف بشكل منتظم، فهو يكافح أضرار تلوين الشعر والتلوّث البيئي والعلاجات الكيمياوية، مما يساعد فروة رأسك على تعويض الرطوبة المفقودة ويمنح شعرك البريق والمرونة. اختاري الملطف بعناية.

- استشيري أخصائي الشعر بشأن نوع الملطف الذي يحتاجه شعرك، وإذا كنت تعانين من أي حالات طبية استشيري طبيبك أيضاً.

- اغسلي شعرك بالشامبو وجفّفيه بالمنشفة قبل وضع الملطف من الجبهة إلى الأطراف ومن الجذور إلى الأطراف.

- إذا كان ذلك ممكناً، ضعي الملطف العميق على شعرك لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة وعرّضي شعرك للبخار.

نصائح وأرقام:

- يحتوي الرأس على حوالي 100.000 شعرة إذا كان الشعر سليماً.

- 90 % من هذا الشعر في طور النمو. والشعر المتبقّي في مرحلة انتقالية أو طور الراحة.

- من الطبيعي أن يتساقط ما بين 80 و100 شعرة يومياً.

- مشّطي شعرك قبل غسله، للتخلّص من أي أوساخ عالقة به.

- دلّكي فروة رأسك بلطف لتحفيز الدورة الدموية.

- ليس هناك من عدد معيّن لمرات غسل الشعر بالشامبو. فكلّما شعرت أن شعرك متّسخ، اغسليه بلطف، باستخدام شامبو مناسب لنوعه.

- لمنح البريق للشعر، أضيفي القليل من خل التفاح إلى مياه شطفه على أن تكون معتدلة الحرارة والأفضل أن تكون مائلة إلى البرودة.

- دعي شعرك يجف طبيعياً، اعصريه ثم استخدمي المنشفة لتجفيفه. وهكذا تحصلين على شعر صحي وتحمينه من الجفاف.

- لا تستخدمي فرشاة الشعر إلى أن يجف شعرك، فالشعر المبلّل يتضرّر بسهولة. وتجنبي فرشاة الشعر البلاستيكية لأنها تسبّب تشابك الشعر.

- حاولي قدر المستطاع تجنب جهاز تجعيد الشعر ومجفف الشعر اللذين يسبّبان تلف الشعر. تجنبي أيضاً الحرارة والتعرّض الطويل للشمس.