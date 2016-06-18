ماكياج خاص بالعيد من "ماك"

للحصول على مظهر عيون معبّرة، صممت مستحضرات Mac لوحة ظلال عيون محدودة الإصدار وخاصة بالعيد. إنها Smoky Metallic Times9 التي تطرح مجموعة من الألوان تضمن الحصول على ماكياج دخاني. وهي تقدّم أمزجة لا تُعدّ ولا تحصى للحصول على أقصى درجات التنوع.

تطرح هذه اللوحة تركيبات تندرج ما بين غير اللامعة، والحريرية والبرّاقة لابتكار إطلالات للنهار والليل. والأهم من ذلك أن الألوان التسعة التي تتضمّنها تتموضع في علبة بحجم الجيب مما يسهّل حملها في الحقيبة.

وليكتمل ماكياجك الدخاني تنصح Mac بالاستعانة بمجموعة ماكياج الحواجب الجديدة Brows are it التي ستساعدك في الحصول على حواجب ممتلئة، طويلة، كثيفة طبيعياً وذات قوس جميل. وقد حرصت Mac على أن تضع الحواجب أخيراً في مكانها المناسب تحت بقعة الضوء مع مجموعة من المنتجات الحرفية التي ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

- ظلال Brow Duo المتوفرة بثلاث ثنائيات لونية وبصيغة مبودرة لتظليل الحواجب وتحديدها.

- أقلام Big Brow Pencil المتوفرة بخمسة ألوان مختلفة وبحجم كبير يسهّل رسم الحواجب بسرعة كبيرة.

- حناجير Fluidline Brow Gel Creme بصيغة كريمية وبثلاثة ألوان: أسمرغنيّ، بني رمادي ناعم، وبني ناعم.

- أقلام Veluxe Brow Liner المتوفرة بعشرة ألوان للمسة طبيعية تناسب كافة ألوان الحواجب.

تنضمّ إلى هذه المجموعة أيضاً ماسكارا خاصة بالحواجب متوفرة بعدة ألوان ومجموعة من الفراشي التي تضمن الحصول على حواجب مثالية بلمسات بسيطة جداً.